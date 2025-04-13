«Цой жив, Техник мëртв»: Поклонник Цоя заклеил его портретами с ругательным жестом граффити в честь Техника на Арбате

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На стене Виктора Цоя на Арбате, разрисованной фанатами рэпера Паши Техника 12 апреля, появилась провокационная надпись: «Цой жив, Техник мёртв». Это произошло к утру 13 апреля, сообщают Telegram-каналы SHOT и Mash.
В ответ на осквернение культового места поклонники Цоя организовали перформанс у стены. Группа активистов из «Тайного Общества художников» ночью заклеила вандальные граффити плакатами с изображением Цоя, демонстрирующего средний палец.
Сами фразы «Техник мертв» и «Цой жив» также были помещены внутри памятных букв о Технике.
Один из участников-активистов, назвавшийся «живым гением», заявил, что его действия направлены на защиту памяти легендарного музыканта. Он ответил на вопрос о причине для своего поступка коротко: «Потому что Цой жив, а Паша Техник мертв. Вот и все».
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Сами фразы «Техник мертв» и «Цой жив» также были помещены внутри памятных букв о Технике.
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Один из участников-активистов, назвавшийся «живым гением», заявил, что его действия направлены на защиту памяти легендарного музыканта. Он ответил на вопрос о причине для своего поступка коротко: «Потому что Цой жив, а Паша Техник мертв. Вот и все».
«Цой — великая легенда, это его стена. И больше ничья. Пусть эти черти знают, что это трогать нельзя, или будут у всех проблемы. Очень большие», — спокойно добавил он.Активисты считают, что подобные провокации, как те, что устроили фанаты рэпера 12 апреля, неприемлемы для места, ставшего символом наследия рок-культуры.
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Мария Моисеева