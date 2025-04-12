Фанаты разрисовали стену Цоя на Арбате после смерти Паши Техника

Стена Виктора Цоя на Арбате в Москве (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Фанаты умершего в Таиланде рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) разрисовали стену, посвященную рок-музыканту Виктору Цою в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112. На опубликованных кадрах видно большую надпись «Техник», занимающую полстены и перекрывающую лицо исполнителя хита «Группа крови».
Паши Техника не стало 4 апреля в результате полиорганной недостаточности и септического шока. Рэпер имел наркотическую зависимость. Накануне в Москве прошло прощание с исполнителем. Обозреватели отмечали, что фанаты перекрывали дорогу, лазали на заборы и деревья. Многие представители отечественного шоубиза обвинили в смерти Техника его окружение. Артист скончался на 41-м году жизни.
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Никита Кротов