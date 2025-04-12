«Там все как он хотел»: сын Никаса Сафронова рассказал о предсмертной просьбе Паши Техника

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginaI)
Близкие рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) на церемонии прощания положили ему в гроб кепку. О выполнении предсмертной просьбы рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, сообщил Tелеграм-канал «НеМалахов».
Сын Никаса Сафронова поделился, что покойный Паша лежит в гробу в своей любимой одежде, а подле него «кепочка».
Еще сын художника уверен, что в ранней смерти Техника виновато его окружение.
Ранее бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что Паша Техник преподал всем важный урок.
Напомним, что 11 апреля в московском Храме Петра и Павла в Лефортово прошли похороны умершего в Таиланде рэпера Паши Техника. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч.
Читайте также:
«Я категорически против наркотиков»: эскортница Кристина Лекси сделала признание после похорон Паши Техника
«Абсолютно культовый персонаж»: Лолита Милявская высказалась о Паше Технике
«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника
«То есть там все как он хотел. Он говорил: «Положите мне в гроб кепочку, я, может, на том свете подаяния попрошу. Будет куда положить»», — обратил внимание Лука Затравкин.
Еще сын художника уверен, что в ранней смерти Техника виновато его окружение.
Ранее бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что Паша Техник преподал всем важный урок.
Напомним, что 11 апреля в московском Храме Петра и Павла в Лефортово прошли похороны умершего в Таиланде рэпера Паши Техника. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч.
Читайте также:
«Я категорически против наркотиков»: эскортница Кристина Лекси сделала признание после похорон Паши Техника
«Абсолютно культовый персонаж»: Лолита Милявская высказалась о Паше Технике
«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника
Ольга Енгалычева