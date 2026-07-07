Музыкант проснулся посреди ночи из-за лопнувшего глаза
Австралийский музыкант Дэрил Бакли практически ослеп, когда у него лопнула роговица глаза за несколько часов до записи альбома. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.
Врачи выявили кератоконус — заболевание, при котором роговица постепенно истончается и выпячивается. Ранее из-за этой болезни у мужчины уже были проблемы с левым глазом, что привело к ухудшению периферического зрения.
На днях музыкант проснулся посреди ночи с сильной болью и затуманенным зрением в правом глазу. Тогда он выяснил, что во сне у него лопнула роговица. Несмотря на проблемы со здоровьем, Бакли не стал отменять запись альбома. Во время работы над ним он почти не видел лиц других музыкантов.
После разрыва роговица так и не восстановилась. Теперь Бакли стало сложно самостоятельно передвигаться и выступать. При этом он старается сохранять позитивный настрой: постепенно привыкает к изменениям зрения и ведет почти привычный образ жизни.
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