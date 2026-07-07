Музыкант проснулся посреди ночи из-за лопнувшего глаза

07 июля 2026, 10:54

У австралийского музыканта Дэрила Бакли во сне лопнула роговица глаза

Фото: iStock/FabrikaCr

Австралийский музыкант Дэрил Бакли практически ослеп, когда у него лопнула роговица глаза за несколько часов до записи альбома. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.