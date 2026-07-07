Россиянка отправила дочь на свидание с педофилом ради секс-переписки с ним

07 июля 2026, 10:02

В Екатеринбурге мать свела 12-летнюю дочь с педофилом ради онлайн-романа с ним

Фото: iStock/SB Arts Media

В Екатеринбурге мать организовала встречи своей 12-летней дочери с педофилом, чтобы продолжить с ним интимный онлайн-роман от ее имени. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.