Россиянка отправила дочь на свидание с педофилом ради секс-переписки с ним
В Екатеринбурге мать организовала встречи своей 12-летней дочери с педофилом, чтобы продолжить с ним интимный онлайн-роман от ее имени. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Женщина создала для дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать ее действия в Сети. Однако ребенок быстро потерял интерес к своей странице, а мать продолжила сидеть на платформе от его лица. В какой-то момент девочке написал взрослый мужчина с предложениями извращенного характера. Женщина, притворяясь дочерью, неделями вела с ним детальную секс-переписку.
Когда педофил настоял на реальной встрече, мать отправила на свидание дочь, заявив, что «дядя» поможет записаться в хороший кружок. Встречи в квартире мужчины стали происходить часто. Сначала он склонял девочку к интиму, а затем совершил насилие. Вырваться и сбежать ребенку удалось лишь к ночи, ему пришлось пройти пешком половину города. Однако, вернувшись домой, заплаканная девочка не получила от матери никакой реакции.
Спустя шесть лет, достигнув совершеннолетия, девушка обратилась к волонтерам движения «Сдай педофила». Активисты подали заявления в полицию с требованием возбудить уголовные дела в отношении педофила и матери пострадавшей.
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