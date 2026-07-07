Иностранец заманил школьницу в отель и изнасиловал
Иностранный гражданин, находившийся в США нелегально, предложил 15-летней девочке прийти в номер отеля для беседы, а потом изнасиловал ее. Об этом сообщает издание Patch.
Инцидент произошел 4 июля в штате Пенсильвания. В тот день 30-летний Джурабек Мусинов познакомился со школьницей в магазине Walmart. Они обменялись контактами и продолжили общение в социальных сетях. На следующий день мужчина пригласил подростка в свой номер в отеле Knights Inn и надругался над ним.
Вскоре подозреваемого арестовали. В настоящий момент ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Индии группа мужчин изнасиловала 11-летнюю девочку и еще живой сбросила в пруд. Узнав о случившемся, местные жители устроили самосуд над одним из фигурантов, спасти его не удалось.
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