Иностранец заманил школьницу в отель и изнасиловал

07 июля 2026, 10:39

В США нелегал заманил школьницу в отель и изнасиловал

Фото: iStock/fizkes

Иностранный гражданин, находившийся в США нелегально, предложил 15-летней девочке прийти в номер отеля для беседы, а потом изнасиловал ее. Об этом сообщает издание Patch.