Российский турист пропал в Таиланде после череды странных обстоятельств
Россиянин пропал в Таиланде после череды странных обстоятельств. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
48-летний шахтер из Кемеровской области по имени Евгений полетел в Паттайю в конце июня на пять дней. В день возвращения мужчина не сел на рейс, а когда его начали искать, заявил, что теперь «его дом — это Таиланд».
Однако уже на следующий день он попросил семью прибрести билет обратно. Евгений рассказал, что забаррикадировался в гостиничном номере, опасаясь местной полиции, и настаивал на прямом рейсе бизнес-классом. Узнав, что такой перелет стоит порядка 173 тысяч рублей, он передумал лететь.
После этого мужчина стал постоянно сталкиваться с проблемами: его доставляли в полицию из-за неоплаченного счета в ресторане, а также похищали документы и деньги. В последний раз родные разговаривали с ним 2 июля — мать перевела прохожим немного денег, чтобы сын мог остановиться в отеле.
Россиянин также должен был обратиться в консульство, но по неизвестной причине не сделал этого. Потом он вовсе перестал выходить на связь.
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