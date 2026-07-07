Российский турист пропал в Таиланде после череды странных обстоятельств

07 июля 2026, 09:06

Baza: шахтер из Кузбасса пропал в Таиланде после отказа возвращаться к семье

Фото: iStock/Wirestock

Россиянин пропал в Таиланде после череды странных обстоятельств. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.