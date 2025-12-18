В метрополитене Москвы запустили посвящённый 20-летию RT поезд

18 декабря 2025, 14:07

Фото: пресс-служба RT

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена появился поезд, посвящённый 20-летнему юбилею телеканала RT.





«Поезд пропаганды» является частью серии мероприятий, которые посвятили 20-летию телеканала. Он представляет собой передвижную инсталляцию, которая показывает, как именно RT видят за рубежом. Здесь и попытки цензуры, и реакции медиасреды на телеканал, которые были зафиксированы за последние два десятилетия.





«Всего в составе поезда три типа вагонов: «редакция», «цензура» и «прямой эфир». Каждый из них — это история канала с момента его открытия в 2005 году, в том числе различные цитаты изданий и высказывания политиков об RT», — говорится в материале.