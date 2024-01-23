МВД: Две гражданки Британии получили временное убежище в России

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«Две гражданки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии обратились в столичное подразделение по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении им временного убежища на территории РФ», — сообщила Волк.
По словам спикера МВД, обе женщины работают в сфере балетного искусства. Так, Кристина Анна Камерон Давыдова руководит балетным театром, а её мать занимается декорациями для спектаклей и шьёт костюмы артистам.
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