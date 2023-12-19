МВД: Многодетная семья сбежала из Германии в Россию

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Многодетной семье, сбежавшей из Германии, предоставили временное убежище в Калужской области, об этом сообщает «МВД Медиа».
«Многодетная семья Хардер – отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние – прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ», - цитирует интернет-портал официального представителя МВД РФ Ирину Волк.В настоящий момент немецкая семья располагает временным разрешением на нахождение на территории Российской Федерации, однако, по словам матери шестерых детей Анны, после Нового года они планируют начать процедуру получения российского гражданства.
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