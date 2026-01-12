МВД хочет изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав
Министерство внутренних дел предложило изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Новые нормы затронут «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», которые действуют с 2014 года. В список нарушений добавят пункт о запрете использования средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры во время экзамена.
Сроки практики также сократят. Теперь экзамен по вождению необходимо сдать в течение 60 дней после теоретической части, вместо полугода.
Кроме того, МВД введет новое основание для аннулирования прав. Если во время планового медицинского осмотра у водителя обнаружат признаки заболеваний, ему назначат дополнительное обследование. В случае неявки документы могут отменить. Эти изменения могут существенно повлиять на процесс получения водительских прав и безопасность на дорогах.
