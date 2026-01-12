Достижения.рф

МВД хочет изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Министерство внутренних дел предложило изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает «Парламентская газета».



Новые нормы затронут «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», которые действуют с 2014 года. В список нарушений добавят пункт о запрете использования средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры во время экзамена.

Сроки практики также сократят. Теперь экзамен по вождению необходимо сдать в течение 60 дней после теоретической части, вместо полугода.

Кроме того, МВД введет новое основание для аннулирования прав. Если во время планового медицинского осмотра у водителя обнаружат признаки заболеваний, ему назначат дополнительное обследование. В случае неявки документы могут отменить. Эти изменения могут существенно повлиять на процесс получения водительских прав и безопасность на дорогах.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0