В Волгоградской области врачи предложили школьнице лечить абсцесс груди капустой
В Жирновске Волгоградской области врачи предложили лечить абсцесс груди у 13-летней девочки капустным листом. О ситуации стало известно региональному порталу V1.ru после обращения матери школьницы.
Женщина рассказала, что сначала дочь пожаловалась на боль в груди, после чего они обратились в больницу. Дежурный педиатр назначил антибиотики и отправил ребенка домой. Уже на следующий день состояние девочки ухудшилось, тогда мать повела ее на УЗИ в частную клинику. По словам родительницы, обследование показало абсцесс молочной железы. С этими результатами она снова пришла к врачу и потребовала направление в Камышин или Волгоград.
Однако, как утверждает женщина, врач отказался и посоветовал продолжать пить антибиотики, прикладывать к груди капустный лист и «не переживать», заверив, что через пару дней всё пройдет. Такой совет, по словам матери, ее шокировал. После этого состояние девочки стало еще хуже, и она самостоятельно связалась с детской больницей Камышина.
В Камышине ребенка согласились принять в экстренном порядке даже без направления. Девочку госпитализировали и прооперировали. В региональном комитете здравоохранения сообщили, что пообещали разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать оценку действиям медиков.
