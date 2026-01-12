В Волгоградской области врачи предложили школьнице лечить абсцесс груди капустой

12 января 2026, 11:22

Фото: iStock/VIKTOR FEDORENKO

В Жирновске Волгоградской области врачи предложили лечить абсцесс груди у 13-летней девочки капустным листом. О ситуации стало известно региональному порталу V1.ru после обращения матери школьницы.