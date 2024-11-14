МВД испытывает трудности с российскими процессорами «Эльбрус»

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МВД России сообщило о проблемах с отказоустойчивостью серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус», разработанных МЦСТ. Замглавы департамента информационных технологий МВД Игорь Кашпур на заседании Совета Федерации отметил, что серверы быстро выходят из строя, а оперативная замена невозможна из-за дефицита процессоров, передают «Ведомости».
МЦСТ подтвердили, что резерв «Эльбрусов» распределен, а новые партии пока не производятся.
С 2020 по 2024 годы МВД закупило 709 серверов с «Эльбрусами», включая 32 устройства в этом году. Оборудование используется для фиксации правонарушений на дорогах и для системы иммиграционного учета. Ведомство не уточнило, сколько серверов вышло из строя.
Ранее, в 2022 году, МВД уже жаловалось на недостаточную отказоустойчивость «Эльбрус-8С», отмечая проблемы с загрузкой ОС. Текущие проблемы усилились после американских санкций, из-за которых Тайвань осенью 2022 года прекратил поставки кристаллов.
МЦСТ планировали перенести производство на завод «Микрон», но проект еще не реализован. Минпромторг, приостановивший выдачу субсидий, заявил о готовности содействовать МВД в вопросе поставок техники.
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С 2020 по 2024 годы МВД закупило 709 серверов с «Эльбрусами», включая 32 устройства в этом году. Оборудование используется для фиксации правонарушений на дорогах и для системы иммиграционного учета. Ведомство не уточнило, сколько серверов вышло из строя.
Ранее, в 2022 году, МВД уже жаловалось на недостаточную отказоустойчивость «Эльбрус-8С», отмечая проблемы с загрузкой ОС. Текущие проблемы усилились после американских санкций, из-за которых Тайвань осенью 2022 года прекратил поставки кристаллов.
МЦСТ планировали перенести производство на завод «Микрон», но проект еще не реализован. Минпромторг, приостановивший выдачу субсидий, заявил о готовности содействовать МВД в вопросе поставок техники.
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Мария Моисеева