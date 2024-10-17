В России создан контроллер для точного управления дронами

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Российские разработчики из компании «Сокол» создали полётный контроллер для точного управления дронами.
«Полётный контроллер — это настоящие «мозги» любого беспилотника, именно он играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности полёта. Речь идёт об отслеживании высоты, скорости, курса и других критически важных данных. Благодаря полётному контроллеру планируется маршрут и корректируется курс в реальном времени, чтобы беспилотник достиг своей цели», — пояснил в беседе с RT директор компании Максим Папенков.
Он добавил, что разработанное устройство используется для проверки состояния двигателей, топливной системы, гидравлики и электроники.
А разработчики МФТИ в сотрудничестве с QRate и «Микроном» впервые в России создали прототип электронного комплекса, который позволит применять на любых устройствах квантовое распределение ключей, что может обеспечить защиту пользовательских данных. Как передают argumenti.ru, новое устройство представляет собой систему, которая занимается распределяет ключи, ПО устройства. Комплекс включает в себя и специальную смарт-карту, в основе которой лежит особый контроллер российского производства.
Ранее российский астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе выразил сомнения в правдивости заявлений британского режиссёра-документалиста Саймона Холланда о наличии сенсационных материалов и сигналов из космоса, которые якобы доказывают существование разумной инопланетной жизни.
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Мелисса Тимофеева