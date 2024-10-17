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В России создан контроллер для точного управления дронами

17 октября 2024, 15:19
Фото: iStock/oatawa

Фото: iStock/oatawa

Российские разработчики из компании «Сокол» создали полётный контроллер для точного управления дронами.
«Полётный контроллер — это настоящие «мозги» любого беспилотника, именно он играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности полёта. Речь идёт об отслеживании высоты, скорости, курса и других критически важных данных. Благодаря полётному контроллеру планируется маршрут и корректируется курс в реальном времени, чтобы беспилотник достиг своей цели», — пояснил в беседе с RT директор компании Максим Папенков.

Он добавил, что разработанное устройство используется для проверки состояния двигателей, топливной системы, гидравлики и электроники.



А разработчики МФТИ в сотрудничестве с QRate и «Микроном» впервые в России создали прототип электронного комплекса, который позволит применять на любых устройствах квантовое распределение ключей, что может обеспечить защиту пользовательских данных. Как передают argumenti.ru, новое устройство представляет собой систему, которая занимается распределяет ключи, ПО устройства. Комплекс включает в себя и специальную смарт-карту, в основе которой лежит особый контроллер российского производства.

Ранее российский астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе выразил сомнения в правдивости заявлений британского режиссёра-документалиста Саймона Холланда о наличии сенсационных материалов и сигналов из космоса, которые якобы доказывают существование разумной инопланетной жизни.

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#россия
Жители Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ
Mash: в Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ
17 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/Rawf8

Жители Бурятии начали массово фиктивно разводиться для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после развода женщины получают статус матерей-одиночек, а также приобретают право на выплаты для покрытия платежей на свет и отопление. При этом они продолжают жить со своими бывшими мужьями в гражданском браке.

По сведениям канала, в период с начала 2024 года в регионе зарегистрировали 2,9 тысячи браков, а расторгли – 3,1 тысячи. В среднем число семейных пар уменьшилось на 1,9%.

Хуже всего ситуация с оплатой ЖКУ в Закаменске, который остаётся единственным в России городе, где на протяжении 95 лет дома отапливают с помощью мазута. Расход вещества очень большой, но поставки осуществлять непросто. В итоге жителям города приходится платить 15 тысяч рублей в месяц за отопление в однокомнатной квартире. При этом средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей.

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#брак
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День отца в России в 2024 году: история и традиции праздника
17 октября 2024, 15:17

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

День отца — это праздник, наполненный теплотой и позволяющий выразить благодарность и уважение отцам за их значительный вклад в благополучие семьи и общества. В России он отмечается в третье воскресенье октября и объединяет не только любящих детей, но и тех, кто ценит крепкие семейные узы. «Радио 1» расскажет об истории и традициях этого праздника.

Когда отмечается День отца в России и мире

Во всём мире этот праздник отмечается в разные даты. Во многих странах его празднуют в третье воскресенье июня.

В Италии День отца приходится на 19 марта. В Австралии он отмечается в первое воскресенье сентября, а в Норвегии, Швеции и Финляндии — во второе воскресенье ноября.

Тайваньцы празднуют День отца 8 августа, потому что слово «восемь» созвучно с «папой».

В Таиланде этот праздник приходится на 5 декабря, в день рождения бывшего короля Пумипона Адульядета.

В России же этот день отмечается каждое третье воскресенье октября.

Фото: istockphoto / dvulikaia

История

Мысль о создании праздника впервые возникла у американки Соноры Смарт Додд в 1909 году во время церковной службы, посвящённой Дню матери. Её отец, Уильям Джексон Смарт, после смерти своей второй жены самостоятельно воспитывал шестерых детей на маленькой ферме недалеко от города Спокан в штате Вашингтон.

Сонора Додд составила петицию с предложением учредить новый праздник, и местные власти поддержали её инициативу.

Изначально планировалось провести торжество 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, однако из-за недостатка времени мероприятие перенесли на 19 июня.

Вскоре эту идею подхватили и другие города. Даже президент США Калвин Кулидж поддержал инициативу, считая, что такой праздник укрепит связь между отцами и детьми и будет полезен для всех.

В 1966 году президент Линдон Джонсон провозгласил День отца национальным праздником США, закрепив за ним дату третьего воскресенья июня. С тех пор этот праздник распространился по всему миру, и сегодня его отмечают более чем в тридцати странах.

Фото: istockphoto / seb_ra

В Россию День отца пришёл недавно и получил официальный статус 4 октября 2021 года благодаря соответствующему указу Владимира Путина.

Стоит отметить, что в некоторых регионах России День отца уже давно законодательно утверждён. Среди них — Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области.

В некоторых регионах дата празднования Дня отца отличается от общепринятой. Например, в Волгоградской области праздник отмечается 1 ноября с 2008 года, а в Алтайском крае — в последнее воскресенье апреля с 2009 года.

В июле 2021 года Министерство труда представило проект указа об учреждении Дня отца на третье воскресенье октября для общественного обсуждения. Этот документ был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

4 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня отца и в этом же году в России впервые официально отметили День отца.

Традиции

С 2014 года в Москве, Казани, Новосибирске и Калининграде ежегодно проводится крупный фестиваль «Папа Фест». В рамках мероприятия на городских площадках проходят квесты, гулянья, а в школах и культурных центрах — спортивные соревнования и семейные конкурсы. Лучшие отцы получают награды.

В других странах также существуют свои традиции празднования Дня отца. В Финляндии днём принято посещать кладбище и отдавать дань уважения умершим мужчинам, а вечером семья собирается за праздничным столом, поёт песни и танцует.

В Австралии День отца — это возможность провести время на природе. Считается, что пикники укрепляют семейные узы и приносят счастье в семью.

В странах Балтии дети в детских садах и школах делают аппликации и другие поделки, которые затем дарят своим отцам и даже дедушкам.

В Италии День отца — главный праздник для всех итальянских мужчин. Традиционными подарками являются парфюмерия или бутылка дорогого вина.


Фото: istockphoto / Choreograph

Как отмечать День отца

Отпраздновать День отца можно разными способами:

  • устроить семейные посиделки, вместе поужинать или поиграть в настольные игры;
  • подарить отцу вещь, о которой он давно мечтал;
  • сделать подарок своими руками, в который будет вложено много любви;
  • сходить всей семьей на мероприятие, например, концерт или спектакль;
  • и самое главное — не забыть выразить благодарность за его заботу и любовь.

Что подарить папе на День отца

Можно сделать именной подарок, например, футболку, халат, полотенце, чехол для очков или мобильного телефона, брелок.

Кроме того, можно подарить фотоальбом с семейными фотографиями или заказать фотокнигу.

Портмоне — это классический и универсальный подарок для отца. Он практичный, всегда актуальный и никогда не бывает лишним. Однако стоит учесть размер, наполнение и цвет портмоне.

В зависимости от интересов вашего папы, можно выбрать подарок, который будет соответствовать его увлечениям.

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В Красногорске в Президентской академии встретили первых студентов из Китая
17 октября 2024, 15:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Президентской академии в Красногорске прошла встреча с первыми студентами из Китая. Трое молодых людей и одна девушка будут изучать экономику и менеджмент. Для них была организована ознакомительная экскурсия по учебному заведению, где они посетили аудитории, компьютерные классы, зоны отдыха, библиотеку, спортивные и тренажёрные залы, тир, фан-зону и столовую, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новых студентов разместили в комфортабельной гостинице МОФ РАНХиГС. После обеда студенты были приглашены в качестве зрителей на традиционный капустник в Доме культуры «Подмосковье», где первокурсники прошли обряд творческого посвящения в студенты.

Недавно академия принимала делегацию Хубэйского университета искусств и наук, где обсуждались возможности сотрудничества, совместные культурные и образовательные мероприятия, научные связи и разработка международных образовательных программ. Это событие открывает новые горизонты для развития международного сотрудничества и обмена опытом между Россией и Китаем в сфере образования и науки.

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#университет
#красногорск
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Автоэксперт Сажин объяснил недопустимость выдачи прав с 16 лет
Автоэксперт Сажин раскритиковал предложение выдавать права с 16 лет
17 октября 2024, 15:06

Фото: iStock/champpixs

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что выдавать права 16-летним подросткам нельзя, поскольку это ещё не до конца сформированные личности, которым может быть опасно доверять транспортные средства.
Он напомнил, что в России при этом обучаться в автошколе можно с 16 лет, сдавать экзамены в ГАИ — с 17 лет, а получать водительское удостоверение — с 18 лет.

«Чем вызвано желание выпустить на дорогу неокрепшие умы и не сформированные личности — мне непонятно. Строительство современного технопарка с автодромом, где подростки смогут бесплатно изучать ПДД, устройство транспортных средств, получать навыки безопасного вождения и т.д., принесло бы больший эффект. Это обсуждали в профессиональном сообществе, и было принято решение — выдавать водительское удостоверение категории «В» с 16 лет категорически нельзя», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он также отметил, что перенимать западный опыт во всех отношениях, в том числе и по этому вопросу, надо очень аккуратно.

А председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что покупка и продажа автомобилей на маркетплейсах уже стала новой реальностью.

«Покупка автомобиля — это серьёзное решение, которое требует взвешенного подхода и внимания к деталям. Изучите отзывы других покупателей, проверьте, как давно продавец зарегистрирован на площадке, какой у него рейтинг. Если речь идёт о юрлице, не поленитесь проверить компанию по открытым источникам», — рекомендовал в беседе с RT Гаврилов.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет.

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#депутат
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В Мытищах снесли ветхий двухэтажный дом на восемь квартир
17 октября 2024, 14:34

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Каргина в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 400 метров по адресу: улица Каргина, 26Б, был построен в 1957 году. Со временем его конструкции критически износились и в мае текущего года жильцов из восьми расположенных в доме квартир расселили. После этого постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В сентябре аварийный дом снесли. В настоящее время участок полностью освобождён от здания и от строительного мусора.

Всего в округе Мытищи было выявлено 397 аварийных построек, а также самостроев и недостроев. На сегодняшний день снесён либо достроен и приведён в соответствие с нормами 271 объект. Работа в этом направлении продолжается.

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#мособлархитектура
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Матвиенко заявила, что запрет пропаганды чайлдфри не навязывает деторождение
17 октября 2024, 14:07

Фото: сайт Кремля

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не нацелен на навязывание женщинам деторождения. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».
Она отметила, что ключевым моментом обсуждаемого законопроекта является то, что он ни в коем случае не нацелен на ущемление права каждого взрослого россиянина самостоятельно принимать решение о том, иметь ли ему детей.

Также Матвиенко подчеркнула, что законопроектом не предполагается вводить какие-либо репрессивные меры по отношению к российским женщинам.

Ранее в этот день сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России. За принятие этой инициативы выступили 388 депутатов.

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#законопроект
#госдума
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#россияне
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Сбежавший на Украину журналист Киселёв* задолжал в России по штрафам
Журналист Киселёв* задолжал в России 80 тыс рублей штрафов
17 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сбежавший на Украину журналист Евгений Киселёв* задолжал в России 80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении документы.
Отмечается, что в 2022 году журналиста оштрафовали на 30 тысяч рублей за непредоставление данных об актах незаконного вмешательства, а в 2023 году ему выписали ещё один штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Оба долга по-прежнему не погашены.

Также Киселёв*, покинувший Россию, оставил в стране многочисленные долги по налогам и кредитам. Общая сумма задолженности журналиста превышает 3,3 миллиона рублей.

В настоящее время Киселёв* работает на украинских телеканалах. Он находится в базе розыска МВД России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#долги
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Глава Реутова Науменко проверил ход капремонта многоквартирных домов
17 октября 2024, 13:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Ход капитального ремонта трёх многоквартирных домов — №6 по улице Гагарина и №19А и 19Б на улице Победы — проверил глава городского округа Реутов Филипп Науменко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На улице Победы строители заканчивают реконструкцию кровли. Оба дома здесь были построены в начале семидесятых годов прошлого века, кровля давно нуждалась в обновлении. Работы идут по графику, подрядчик обещает завершить их до конца октября», — написал Филипп Науменко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что дом №6 по улице Гагарина был построен в 1962 году, здесь тоже ремонтируют крышу, а также обновляют внешний и внутренний газопровод и устанавливают датчики загазованности. Кроме того, ведётся утепление и облицовка фасада. В планах также обновление входных групп. Закончить капремонт должны к 30 ноября.

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#капремонт
#капитальный ремонт
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Поезда ЦППК перейдут на зимний график 27 октября
17 октября 2024, 13:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На зимний график движения перейдут электрички Центральной пригородной пассажирской компании с воскресенья, 27 октября. Изменения затронут расписание на Горьковском, Павелецком, Киевском, Савёловском и Казанском направлениях, а также на Большом кольце Московской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Сезонные изменения в расписании связаны с тем, что осенью кончается дачный сезон и потребность пассажиров в поездках за город снижается. Поэтому на осенне-зимний период из расписания временно убирают так называемые «дачные» поезда», — отмечается в сообщении.
При этом несколько поездов на указанных направлениях будет введено взамен отменённых. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

Уточнить актуальное расписание электричек ЦППК пассажиры могут онлайн — на официальном сайте перевозчика или с помощью мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК».

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