Россиянам раскрыли, как лучше защитить смартфон от взлома и слежки

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Директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что одним из методов защитить свой смартфон от взлома и слежки является использование свободного ПО.
«Свободное альтернативное ПО не только не делится с IT-корпорациями вашими данными, как видно из результатов анализа трафика, но и может работать без доступа к интернету. Кроме того, использование свободного ПО позволяет встраивать в средства связи дополнительное шифрование», — пояснил в беседе с RT Бедеров.
Также он предложил использовать российские файлообменники и аутентификаторы и менеджеры паролей со сложными комбинациями символов.
А педагог дополнительного образования Компьютерной академии ТОП Алиса Дубровская предупредила о рисках при покупки уже бывшего в употреблении жёсткого диска для компьютера.
«Все дефекты производителя уже бы вскрылись за время эксплуатации, но некоторые всплывают и через 1-2 года. Так, могут ставить не очень надежные отдельные комплектующие». При полном стирании жёсткого диска и дефрагментации его всё-таки можно «прочитать» с помощью определённых программ, а это грозит вашей безопасности. Даже на чистом компьютерном носителе может оказаться вирус», – порекомендовала в беседе с RuNews24.ru Дубровская.
Ранее эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявлял, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.
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