Россиянам раскрыли, как лучше защитить смартфон от взлома и слежки

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что бельгийская дочерняя компания французского военно-промышленного концерна THALES подписала меморандум о сотрудничестве с одним из украинских оборонных предприятий. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.