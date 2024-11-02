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Россиянам раскрыли, как лучше защитить смартфон от взлома и слежки

Киберэксперт Бедеров рекомендовал использовать свободное ПО
Фото: iStock/Jakub Zerdzicki

Фото: iStock/Jakub Zerdzicki

Директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что одним из методов защитить свой смартфон от взлома и слежки является использование свободного ПО.
«Свободное альтернативное ПО не только не делится с IT-корпорациями вашими данными, как видно из результатов анализа трафика, но и может работать без доступа к интернету. Кроме того, использование свободного ПО позволяет встраивать в средства связи дополнительное шифрование», — пояснил в беседе с RT Бедеров.

Также он предложил использовать российские файлообменники и аутентификаторы и менеджеры паролей со сложными комбинациями символов.



А педагог дополнительного образования Компьютерной академии ТОП Алиса Дубровская предупредила о рисках при покупки уже бывшего в употреблении жёсткого диска для компьютера.

«Все дефекты производителя уже бы вскрылись за время эксплуатации, но некоторые всплывают и через 1-2 года. Так, могут ставить не очень надежные отдельные комплектующие». При полном стирании жёсткого диска и дефрагментации его всё-таки можно «прочитать» с помощью определённых программ, а это грозит вашей безопасности. Даже на чистом компьютерном носителе может оказаться вирус», – порекомендовала в беседе с RuNews24.ru Дубровская.

Ранее эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявлял, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.

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Журналист Такер Карлсон рассказал о пережитом им нападении демона
02 ноября 2024, 15:56

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Журналист Такер Карлсон, бывший ведущий популярных программ на CNN и Fox News, сделал шокирующее признание. Он рассказал о нападении демона полтора года назад, который его «физически покалечил».
О своём неприятном опыте общения с нечистой силой он поведал в интервью для документального фильма «Christianities?» («Христианство?»), отрывки из которого приводит издание The Guardian. Ведущий спросил журналиста, считает ли он что присутствие зла заставляет людей задуматься о добре.

«Со мной как раз такое и произошло. Я испытал это на себе», — ответил Карлсон.

Он рассказал, что неизвестная сущность напала на него, когда он спал в своей постели вместе с женой и четырьмя собаками. Он вдруг проснулся от безотчётного чувства страха, после чего почувствовал, что не может нормально дышать, и вышел из дома на улицу. Странным показалось то, что жена и собаки, которые обычно спят очень чутко, не проснулись.

По возвращении в дом журналист увидел на своём теле странные следы. Позже в ванной комнате при свете он разглядел на плече и под мышками длинные кровоточащие царапины, похожие на следы когтей. Сам он не мог себя так поцарапать, так как спит на боку и коротко стрижёт ногти.

Он обратился за разъяснениями к своей верующей помощнице. Она рассказала, что известны случаи, когда во сне на людей нападают демоны.

«Этот случай стал для меня преобразующим опытом», — сказал Такер Карлсон.

Он также добавил, что с тех пор читает Библию. Журналист подчеркнул, что никого не заставляет верить в правдивость этой истории, но настаивает, что она действительно с ним произошла, в доказательство чего на его теле до сих пор остались шрамы от царапин когтей демона.

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Скончался чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
02 ноября 2024, 15:39

Фото: iStock/ Dekdoyjaidee

Мастер спорта и заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов скончался, ему был 71 год, информирует Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на своём официальном сайте.
Виктор Ломанов умер в пятницу 1 ноября. Обстоятельства смерти пока не уточняются.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича», — делится организация.
Прощание с заслуженным тренером будет проходить 4 ноября на Шинном кладбище в Красноярске.

В составе красноярского «Енисея» в качестве игрока Виктор Ломанов стал победителем Кубка европейских чемпионов, он также является двухкратным чемпионом СССР. В 1981 году он травмировал спину и прекратил выступать в составе сборной — чемпион продолжил спортивную карьеру в качестве тренера. На этой должности он четыре раза помог «Енисею» стать чемпионом СССР, выиграл Кубок европейских чемпионов и один раз заполучил Кубок мира.


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В Балашихе снесли многоквартирный аварийный дом
02 ноября 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха ликвидировали аварийное здание расселённого жилого дома. Оно располагалось на улице Кооперативной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Это был двухэтажный кирпичный жилой дом 1958 года площадью 875 кв. м. В связи с износом конструкций его признали аварийным и расселили 27 жилых помещений. Здание долгое мнение находилось в заброшенном состоянии и частично разрушилось. Прилегающая территория была замусорена. В итоге строение включили в перечень объектов для ликвидации и демонтировали», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас участок полностью освобождён от аварийной постройки, строительный мусор вывезен. Что будет находиться на освободившейся территории, администрация Балашихи пока не определила.

По данным ведомства, всего на территории городского округа выявили 366 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 210 объектов, то есть 57% от общего количества.

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#московская область
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У подхватившего неизвестный вирус в Турции ребёнка появились сильные высыпания во рту
У подхватившего вирус в Белеке ребёнка появились сильные высыпания во рту
02 ноября 2024, 15:15

Фото: iStock/Ridofranz

Сильные высыпания на руках, ногах и во рту появились у российского ребёнка, подхватившего вирус в отеле турецкого Белека. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что симптомы заболевания схожи в теми, что возникают при заражении вирусом Коксаки. Это одна из разновидностей энтеровирусов, при которой свойственна лихорадка, тошнота, диарея и красная сыпь на коже. Однако врачи предварительно поставили диагноз «Острая инфекция верхних дыхательных путей».

Первые симптомы заболевания появились у ребёнка несколько дней назад. Родители сразу же отправились в местную больницу, где в этот же день также госпитализировали ещё несколько несовершеннолетних и взрослых с аналогичными симптомами.

Также сообщается, что инфекция начала отступать спустя четыре дня приёма жаропонижающих и антибиотиков.

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В Подмосковье обнаружили тайное детское кладбище
02 ноября 2024, 15:06

Фото: iStock/ Vladimir Dyavhkov

В посёлке Уваровка в Подмосковье обнаружили тайное детское кладбище, сообщают «АиФ».
Москвич Вадим Кузнецов бродил на даче в поисках хорошего интернет-сигнала и наткнулся на кладбище. Он увидел странные могилы, сфотографировал их и выложил находку в социальные сети.

Детей хоронили в этом месте с 70-х годов и по сей день. Большая часть уже давно заброшена — на них стёрлись надписи, а фотографии начали выцветать.

На участках погребены воспитанники местного интерната для детей с особенностями в развитии. Местные жители поделились, что ставить кресты на могилы начали относительно недавно.

«Я ни разу не был на той части кладбища, где похоронены дети из интерната. Служу здесь уже 12 лет, часто бываю в интернате, но меня почему-то никогда не приглашали на отпевание и похороны воспитанников», — сообщает единственный местный батюшка Ярослав.

Директор интерната Алексей Захарочкин подтвердил информацию, что раньше детей хоронили без крестов. Сейчас воспитанников не отпевают согласно православным обычаям, поскольку среди усопших много детей разных вероисповеданий и национальности.

«Много отказников. Бывает, что Боженька забирает кого-то из них. Сейчас на порядок реже, чем в 90-е, ведь уровень медицины значительно вырос», — делится Захарочкин.

Государственный закон регулирует погребение инвалидов, которые умерли в социальных учреждениях. Ритуальные службы организовывают весь процесс. Директор интерната отмечает, что выполняется не всё положенное.

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Риелтор предложил альтернативные методы покупки жилья при высокой ключевой ставке
Риелтор Банников: покупка жилья через жилищные кооперативы — хорошая идея
02 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/marchmeena29

В Госдуме назвали альтернативы покупке жилья: наемное жилье и жилищные кооперативы с государственной поддержкой. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что жилищные кооперативы — это хорошая идея, учитывая то, на каком уровне сейчас держится ключевая ставка.
«На мой взгляд, потребительские жилищные кооперативы — тема для среднего класса людей, которые не могут взять ипотеку под 28% годовых, но готовы вкладывать определенные средства каждый год и получить квартиру на каком-то этапе своего финансирования. Но эти кооперативы могут иметь место быть только, если государство, действительно, будет поддерживать и в какой-то мере субсидировать их деятельность предоставлять земли или инфраструктуру при строении дома, либо просто льготное финансирование. Еще должен быть жесткий контроль над деятельностью таких кооперативов, потому что, как в лихие 90-е, могут найтись жулики, которые оставят и без квартиры, и без денег», — сказал риэлтор.

По его словам, коммерческий найм — выгоден, но на длинном временном отрезке — от 10 до 15 лет, если меньше, то получится финансирование больших объемов строительства без получения обратных денег — субсидирование для государства.
«Коммерческий найм — это когда ты платишь за само правовладение, но в таком случае государство должно построить дом, чтобы в последствии раздать нанимателям эти квартиры в аренды с правом выкупа. В целом, это интересная с точки зрения финансирования схема», — поделился эксперт.

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На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией
Министр Сметанин: на Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией
02 ноября 2024, 15:02

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что бельгийская дочерняя компания французского военно-промышленного концерна THALES подписала меморандум о сотрудничестве с одним из украинских оборонных предприятий. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению, данная договоренность направлена на совместное производство ракет, предназначенных для противодействия «вражеским БПЛА». Название украинского предприятия, с которым подписан меморандум, не раскрывается.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

На Украине заявили об участии лучших бригад ВСУ в боях под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Посёлок Мирас у Кокошкинского шоссе оградили от шума защитным экраном
02 ноября 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Вдоль Кокошкинского шоссе у коттеджного посёлка Мирас Одинцовского городского округа обустроили шумозащитный экран. Дорожники установили более 1,6 тыс. кв. м. панелей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Недалеко от места установки экрана расположены гимназия, детсад, церковь и другие социально значимые объекты.
«Ранее в этом году были установлены 350-метровый шумозащитный экран вдоль дороги «Старосимферопольское шоссе – Бережки» у деревень Коледино и Новоколедино в Подольске. В Жуковском заменили более 6 тыс. «квадратов» панелей шумозащитного экрана вдоль участка дороги М-5 «Урал – Жуковский (ЛИИ им. Громова)» рядом с СНТ Строитель, Мичуринец, Дружба-2 и Цаговским лесом», – напомнили в ведомстве.
Там назвали шумозащитный экран важным элементом дорожной инфраструктуры. Он значительно снижает уровень шума в окрестностях жилых зданий, остановок и густонаселённых территорий.

Кроме того, подобные конструкции защищают пешеходов и жителей от дорожной пыли и загрязнений. А непрозрачные экраны уменьшают ослепление, вызванное фарами автомобилей.

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#московская область
#защита
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На Дмитровском шоссе установили новый пункт весогабаритного контроля
02 ноября 2024, 14:48

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На 64-м километре Дмитровского шоссе начал работу автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК), сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Система будет автоматически собирать, обрабатывать и анализировать информацию о результатах измерений веса, габаритов и других параметров грузовых автомобилей, прошедших пункт весогабаритного контроля. Во время проезда через пункт без остановки и с разрешённой скоростью вес автомобиля определяется специальными датчиками, установленными в дорожном покрытии. Если есть нарушение, измерительные приборы фиксируют марку автомобиля, регистрационный номер и отправляют данные в обрабатывающий центр, где принимается решение о наказании за административное правонарушение.

В настоящее время АПВГК находится в стадии тестирования. В течение трёх месяцев перевозчики, нарушившие правила, не будут подвергаться штрафам, но получат информацию о превышении параметров.

До 2020 года ФКУ «Центравтомагистраль» планирует установить ещё восемь АПВГК на подведомственных дорогах.

Эта система предназначена для усовершенствования механизма весового и габаритного контроля транспортных средств на дорогах общего пользования с использованием цифровых технологий.

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