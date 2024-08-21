МВД: Количество преступлений в сфере незаконной миграции выросло более чем вдвое

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Министерство внутренних дел РФ опубликовало свежую статистику по преступлениям за первые шесть месяцев 2024 года. Количество нарушений закона, связанных с организацией незаконной миграции выросло на 128%, то есть более чем в два раза.
Согласно отчёту МВД, за первые семь месяцев года было проведено 176 тысяч мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционных требований, передаёт телеграм-канал Readovka. Количество преступлений, совершённых иностранными гражданами на территории РФ сокращается, однако число правонарушений в сфере организации незаконной миграции растёт в геометрической прогрессии.
Всего в 2024 году правоохранителями было принято более 92 тысяч решений о выдворении мигрантов за пределы России. Также 143 тысячам иностранных граждан был запрещён въезд на территорию РФ. Отмечается, что в ближайшее время депутатами Государственной думы будет рассмотрен ряд законопроектов, которые в перспективе помогут сократить число преступлений, совершаемых нелегалами.
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Александр Бойцов