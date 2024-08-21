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МВД: Количество преступлений в сфере незаконной миграции выросло более чем вдвое

21 августа 2024, 12:07
Фото: istockphoto/vichinterlang

Фото: istockphoto/vichinterlang

Министерство внутренних дел РФ опубликовало свежую статистику по преступлениям за первые шесть месяцев 2024 года. Количество нарушений закона, связанных с организацией незаконной миграции выросло на 128%, то есть более чем в два раза.


Согласно отчёту МВД, за первые семь месяцев года было проведено 176 тысяч мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционных требований, передаёт телеграм-канал Readovka. Количество преступлений, совершённых иностранными гражданами на территории РФ сокращается, однако число правонарушений в сфере организации незаконной миграции растёт в геометрической прогрессии.

Всего в 2024 году правоохранителями было принято более 92 тысяч решений о выдворении мигрантов за пределы России. Также 143 тысячам иностранных граждан был запрещён въезд на территорию РФ. Отмечается, что в ближайшее время депутатами Государственной думы будет рассмотрен ряд законопроектов, которые в перспективе помогут сократить число преступлений, совершаемых нелегалами.

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#мигранты
#законопроект
#преступление
В Королёве завершают капремонт школы №22
21 августа 2024, 12:08

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №33, расположенную на Тарасовской улице в подмосковном Королёве, капитально ремонтируют, в настоящее время работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных систем, а также благоустройство пришкольной территории. Идёт поставка оборудования и мебели», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта в здании общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров обновили кровлю, фасад и входные группы, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, поставили новые двери и окна и отремонтировали внутренние помещения.

Школа откроет двери для учеников с началом учебного года.

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#министерство строительного комплекса мо
#капитальный ремонт
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От станции МЦД Павшино запустили автобус до детского центра им. Рошаля
21 августа 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске начал работать автобусный маршрут №14к, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Автобусы следуют от станции МЦД Павшино до детского клинического центра им. Рошаля.
«Они совершают 36 рейсов в сутки с интервалом движения 30 минут. Первый рейс отправляется от ст. МЦД Павшино в 6 утра; последний - от детской больницы в 20:09», – отметили в пресс-службе.
Как подчеркнули в министерстве, на маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.

Фото: пресс-служба Минтранса МО


Ранее сообщалось, что детский клинический центр им. Рошаля – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Московской области, поддержанный президентом. В новом большом медучреждении заботиться о маленьких пациентах будут врачи 28 профилей. Там окажут и экстренную медицинскую помощь.

Ежегодно лечиться в центре по ОМС смогут около 15 тыс. ребят из Подмосковья и других регионов страны.

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#подмосковье
#московская область
#маршрут
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Стала известна дальнейшая судьба собаки Алена Делона
Фонд Брижит Бардо сообщил, что собаку Алена Делона не усыпят
21 августа 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Bigandt_Photography

Собаку Алена Делона по кличке Лубо не усыпят. Об этом заявил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников актера.
18 августа стало известно, что на 89-м году жизни скончался Ален Делон. В последние годы он жил в одиночестве, окруженный своими собаками. Актер всегда проявлял любовь к животным и поддерживал пять приютов для бездомных собак и кошек за счет собственных средств.

«Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. «У нее есть дом и семья», подтвердили нам родственники актера, они позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять!» — отмечается в сообщении.

Ален Делон — известный французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Звезда кинематографа и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В 1957 году вышла первая картина с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина».

Ранее сообщалось, что Ален Делон будет похоронен в своём поместье в коммуне Души, Франция, где похоронены 35 его собак.

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#сво
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В Раменском к 15 сентября планируют завершить подготовку к отопительному сезону
21 августа 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Подготовку к отопительному сезону в Раменском рассчитывают завершить к 15 сентября. Об этом сообщил замглавы администрации городского округа Владимир Векленко на оперативном совещании по вопросам подготовки к зиме.
На территории Раменского городского округа – более 1,5 тыс. многоквартирных домов. 44 управляющих организаций готовят их к отопительному периоду по утверждённому план-графику.
«К 19 августа управляющие организации подписали и подгрузили в систему АИС ГЖИ МО 873 паспорта. Это 55% от общего объёма. На подписи у ресурсно-снабжающих организаций –183 паспорта. Они будут подписаны и подгружены до конца недели. К 15 сентября УК планируют завершить работы по подготовке к осенне-зимнему периоду», – рассказал Векленко, слова которого приводят в пресс-службе администрации городского округа.
Также на территории Раменского городского округа – 178 многоквартирных дома, в которых Фонд капремонта Московской области проводит ремонт. Капремонт уже завершён в 73 домах, ещё в 28 МКД ведутся работы. Завершить работы планируется до 31 декабря.

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#раменский район
#зима
#отопительный сезон
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#подмосковные стройки
#московская область
#жкх
#теплоснабжение
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В Щёлкове решили изменить формат празднования Дня города
21 августа 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Формат празднования Дня города в Щёлкове пересмотрели в связи с событиями в Курской области, в частности, решено отменить салюты. К такому решению власти округа пришли в ходе еженедельного совещания, которое провёл глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Акцент мероприятий будет сделан на единстве и поддержке друг друга, традициях и патриотизме. Нас ждёт фестиваль русской культуры, народные игры мастер-классы, конные спектакли, ярмарки и многое другое. Но самое важное — мы будем проводить сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей», — отметил Андрей Булгаков.
Праздничные мероприятия будут проходить в главном парке Щёлкова с 28 по 31 августа и завершатся выступлением Юлии Чичериной.

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#день города
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#гуманитарная помощь
#курская область
#андрей булгаков
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В парке и во дворах Жуковского установят теннисные столы
21 августа 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Жуковского г.о.

Пять теннисных столов установят в Центральном парке города Жуковский на улице Пушкина, кроме того, по просьбе жителей столы будут установлены в некоторых дворах, этот вопрос глава Жуковского Борис Аубакиров членами городского клуба по настольному теннису, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Площадку (под установку столов – прим. ред.) в парке уже выбрали. Планируем установить в ближайшее время пять столов в парке. Они уже закуплены», — сказал Борис Аубакиров.
Он также добавил, что поговорил с жителями относительно установки теннисных столов во дворах.

«Выехал на место, пообщался с жуковчанами, вместе определили более подходящие для этого места. Столы в этих дворах установим в этом году», — заверил глава округа.
Кроме того, от жителей поступила просьба заменить один из пришедших в негодность теннисных столов на новый.

Ранее сообщалось, что два стола для настольного тенниса установили в ходе благоустройства сквера на улице Маяковского.

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#жуковский
#теннис
#благоустройство
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Физтех-лицей имени П.Л. Капицы признали лучшей школой России
21 августа 2024, 10:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сильнейшей школой страны стал Физтех-лицей им. П.Л. Капицы из Долгопрудного, сместивший на второе место СУНЦ МГУ. Таким образом, в общероссийском рейтинге школ впервые с 2017 года сменился лидер.
Рейтинг составило агентство RAEX. При оценке учитывали конкурентоспособность и число выпускников, поступивших в престижные учебные заведения.
«Лидер сменился впервые за время существования рейтинга. В RAEX отмечают, что стать лучшим в стране Физтеху им. П.Л. Капицы помог рост числа выпускников, зачисленных в вузы по результатам олимпиад без других вступительных испытаний. За год доля олимпиадников среди выпускников лицея выросла с 47,7% до 58,4%. Кроме того, у этой школы – почти стопроцентное поступление выпускников в престижные российские университеты», – пояснили составители списка.
На третьем месте оказался московский лицей «Вторая школа».

Как отметили в RAEX, процент московских школ в рейтинге снижается. За пять лет доля столичных учреждений упала с 45% в 2019 году до 29% – в 2024-м.

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#школы
#рейтинг
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#московская область
#образование
#вузы
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Подмосковье возглавило рейтинг регионов по количеству проектов ИЖС
21 августа 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Московская область заняла первое место среди российских регионов по количеству проектов индивидуального жилищного строительства, сообщили в пресс-службеМинжилполитики региона. Рейтинг популярных субъектов Федерации с наибольшим предложением проектов частных домов от подрядных организаций представил портал ДОМ.РФ на основе данных суперсервиса строим.дом.рф.
Топ-3 регионов составили Московская область (1418 проектов), Москва (1163) и Ленинградская область (634). В топ-10 вошли Краснодарский край (630), Санкт-Петербург (566), Владимирская (526), Тверская (475), Калужская (458), Тульская (425) области, а также Татарстан (399).
«В Подмосковье строят много частных домов. Только прошлом году было введено 7,7 млн кв. м. индивидуального жилья. План на этот год - 7,5 млн «квадратов». Этому способствует последовательная политика региона по созданию условий для жилищного строительства», – считает министр жилищной политики Московской области. Елена Волкова.
По словам министра, в Подмосковье в работе используют разнообразные сервисы для бизнеса и граждан.
«Один из таких сервисов – цифровая платформа для строительства ИЖС строим.дом.рф. На этой единой площадке можно выбрать проекты домов и получить персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом», – пояснила Волкова.
На портале представлен перечень сервисов от 1171 ресурсоснабжающей организации, доступны кредитные предложения от 12 банков-партнёров. Большинство проектов домов на платформе уже предварительно одобрены банками, что удобно для оформления ипотеки.

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#строители
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#московская область
#жильё
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В Подмосковье запустили мобильный сервис соцуслуг
21 августа 2024, 10:17

Фото: iStock/RollingCamera

Раздел «Соцуслуги» появился в мобильное приложении «МОё Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С помощью раздела «Соцуслуги» пользователи могут найти ближайший социальный центр и выбрать нужные им услуги. В приложении «МОё Подмосковье» есть также разделы, посвящённые паркам, библиотекам, спорту и культуре», — отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.
В разделе «Соцуслуги» мобильного приложения «МОё Подмосковье» собрана информация о примерно 130 социальных центрах — их адреса, режим работы, перечень предоставляемых услуг и расписание реабилитационных занятий. Кроме того, с помощью приложения можно нанять сиделку, взять в аренду средство реабилитации, а также заказать социальное такси. Статус поданных заявок отслеживается через личный кабинет.

Приложение «МОё Подмосковье» можно скачать по ссылке.

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Названы самые популярные онлайн-госуслуги в Подмосковье
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