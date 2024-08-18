В Москве десяткам мигрантов вручили повестки

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Повестки для постановки на воинский учет получили десятки мигрантов в Москве в рамках рейдов, направленных на пресечение незаконной миграции. Как уточняет издание «Коммерсантъ», в работе принимали участие полицейские, а также работники военного следствия Следственного комитета.
Мигрантов проверили на «Щелковской», где расположен автовокзал. Кроме того, сотрудниками были проверены хостелы и овощебаза.
Согласно нововведениям в российском законодательстве, при получении гражданства РФ человек попутно ставится на воинский учет.
Ранее сообщалось, что украинские мигранты стали протестовать из-за паспортов у здания консульства в Варшаве. «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» — гласили надписи на плакатах и транспарантах.
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Согласно нововведениям в российском законодательстве, при получении гражданства РФ человек попутно ставится на воинский учет.
Ранее сообщалось, что украинские мигранты стали протестовать из-за паспортов у здания консульства в Варшаве. «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» — гласили надписи на плакатах и транспарантах.
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Никита Кротов