Володин рассказал о новых инициативах в сфере миграционной политики

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Депутаты встречаются со своими избирателями и по итогам этих встреч выносят на рассмотрение Государственной думы новые законодательные инициативы. Часть из них посвящена миграционной политики.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что в нынешнем году Государственной думой было принято шесть законов, регулирующих вопросы миграции. Сейчас на рассмотрении парламентариев находятся 28 инициатив в этой области, причём шесть из них были внесены в августе.
В частности, предлагается запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи и родственников. Также депутаты предложили ввести дактилоскопическую регистрацию при въезде иностранных граждан на территорию РФ. Также предлагается ввести ограничения на занятие иностранцами определёнными видами трудовой деятельности, например, в сфере медицины и образования.
В заключение председатель Государственной думы предложил подписчикам высказать своё мнение относительно предлагаемых депутатами инициатив.
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В частности, предлагается запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи и родственников. Также депутаты предложили ввести дактилоскопическую регистрацию при въезде иностранных граждан на территорию РФ. Также предлагается ввести ограничения на занятие иностранцами определёнными видами трудовой деятельности, например, в сфере медицины и образования.
В заключение председатель Государственной думы предложил подписчикам высказать своё мнение относительно предлагаемых депутатами инициатив.
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Александр Бойцов