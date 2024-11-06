В Санкт-Петербурге менеджер банка похитил у клиентов 33 миллиона рублей

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Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил менеджера одного из банков Михаила Власенко к 6,5 года лишения свободы за кражу 33 миллионов рублей у клиентов. Деньги он использовал для личных расходов, в том числе на отдых. Об этом 6 ноября сообщила прокуратура города.
Власенко был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и будет отбывать наказание в колонии общего режима.
В период с августа 2022 года по март 2023 года, работая персональным менеджером в отделе розничных продаж и клиентского обслуживания, Власенко подделывал подписи клиентов на распорядительных документах, переводя их средства на счета посторонних лиц, не информируя о том самих владельцев. В результате ему удалось украсть около 33 миллионов рублей.
Похищенные деньги были потрачены на личные нужды: погашение кредита, покупку подарков для своей девушки, дорогие вещи, гаджеты и на роскошные поездки на курорты и перелеты бизнес-классом.
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В период с августа 2022 года по март 2023 года, работая персональным менеджером в отделе розничных продаж и клиентского обслуживания, Власенко подделывал подписи клиентов на распорядительных документах, переводя их средства на счета посторонних лиц, не информируя о том самих владельцев. В результате ему удалось украсть около 33 миллионов рублей.
Похищенные деньги были потрачены на личные нужды: погашение кредита, покупку подарков для своей девушки, дорогие вещи, гаджеты и на роскошные поездки на курорты и перелеты бизнес-классом.
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Дайана Хусинова