МВД: мошенники начали угонять аккаунты россиян в Telegram с помощью голосований

Фото: istockphoto/JuYochi
В мессенджере Telegram распространяется новая схема мошенничества. Аферисты используют для обмана россиян так называемые «голосования».
Об этом сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, не призывая никого голосовать.
Схема выглядит так: пользователь мессенджера получает от одного из контактов, который длительное время отсутствовал онлайн, ссылку для голосования, которая ведет на фишинговый ресурс. Пройдя по ссылке, пользователь может потерять доступ к своему аккаунту.
Управление МВД рекомендует пользователям мессенджеров быть бдительными и избегать переходов по подозрительным ссылкам, даже если они получены от знакомых им людей.
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Схема выглядит так: пользователь мессенджера получает от одного из контактов, который длительное время отсутствовал онлайн, ссылку для голосования, которая ведет на фишинговый ресурс. Пройдя по ссылке, пользователь может потерять доступ к своему аккаунту.
Управление МВД рекомендует пользователям мессенджеров быть бдительными и избегать переходов по подозрительным ссылкам, даже если они получены от знакомых им людей.
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Александр Бойцов