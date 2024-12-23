Житель Барнаула потерял 700 тысяч рублей на замене счетчиков из-за аферистов

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Житель Барнаула потерял почти миллион рублей на замене прибора учёта, сообщила пресс-служба управления МВД по Алтайскому краю.
С 26-летним гражданином РФ связались по телефону по поводу замены счётчика. Собеседник сказал, что он является сотрудником энергосбытовой компании. Он уточнил, что для оформления заявки якобы нужно произнести код из СМС. Барнаулец не стал сомневаться в словах «коммунальщика» и назвал комбинацию цифр.
Потом мужчине пришло новое сообщение. Его текст гласил, что барнаулец подвергся атаке злоумышленников, а его личная информация находится под угрозой. Это сообщение оказалось новым звеном мошеннической цепочки. Мужчина позвонил по указанному в СМС телефону и обнаружил, что на него оформили доверенность для получения кредита. Для защиты данных россиянина ему прислали еще несколько сообщений с кодом аутентификации. Барнаулец снова продиктовал их собеседникам.
Когда мужчина проверял банковские приложения, он увидел, что с его счетов совершили транзакции на неизвестный номер. Как оказалось, звонивший ему «коммунальщик» все это время был мошенником. Узнав секретный код из сообщения россиянина, он смог дистанционно снять его банковские сбережения. В результате замена счетчика обошлась жертве злоумышленника более чем в 700 тысяч рублей и новый кредит. Он обратился в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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Потом мужчине пришло новое сообщение. Его текст гласил, что барнаулец подвергся атаке злоумышленников, а его личная информация находится под угрозой. Это сообщение оказалось новым звеном мошеннической цепочки. Мужчина позвонил по указанному в СМС телефону и обнаружил, что на него оформили доверенность для получения кредита. Для защиты данных россиянина ему прислали еще несколько сообщений с кодом аутентификации. Барнаулец снова продиктовал их собеседникам.
Когда мужчина проверял банковские приложения, он увидел, что с его счетов совершили транзакции на неизвестный номер. Как оказалось, звонивший ему «коммунальщик» все это время был мошенником. Узнав секретный код из сообщения россиянина, он смог дистанционно снять его банковские сбережения. В результате замена счетчика обошлась жертве злоумышленника более чем в 700 тысяч рублей и новый кредит. Он обратился в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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Ольга Енгалычева