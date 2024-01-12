МВД: Мошенники с помощью ИИ генерируют голосовые сообщения в соцсетях

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В МВД предупредили россиян в новом виде мошенничества в соцсетях. Об этом пишет ТАСС.
В МВД предупредили россиян в новом виде мошенничества в соцсетях. Об этом пишет ТАСС.
В публикации говорится, что мошенники научились генерировать голосовые сообщения с помощью ИИ. Таким образом они вымогают деньги у знакомых владельца взломанного аккаунта, доказывая, что определённую сумму просит именно он.
Отмечается, что аферисты сначала взламывают профили в WhatsApp или Telegram, а затем, добравшись до архивов с голосовыми сообщениями владельца, генерируют новые с необходимым им текстом.
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В публикации говорится, что мошенники научились генерировать голосовые сообщения с помощью ИИ. Таким образом они вымогают деньги у знакомых владельца взломанного аккаунта, доказывая, что определённую сумму просит именно он.
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Диана Аванесян