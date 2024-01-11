В Подмосковье консьержка спасла пенсионерку от телефонных мошенников

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Телефонного мошенника задержала полиция в Подмосковье, жертвой преступления должна была стать 81-летняя женщина, однако в ситуацию вмешалась бдительная консьержка, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, пожилой жительнице Ленинского округа позвонила женщина, которая рассказала о ДТП, виновницей которого якобы стала знакомая пенсионерки. Далее она передала трубку «виновнице», и та заплаканным голосом попросила 1,5 млн рублей на операцию девушке-водителю, которая пострадала по её вине. Мошенница объяснила, что деньги помогут ей избежать уголовной ответственности за аварию», — говорится в сообщении.Пенсионерка сказала, что у неё есть всего 150 тысяч рублей. Мошенница согласилась и на эту сумму. После разговора к пенсионерке заехал молодой человек, которому она передала деньги и больничные принадлежности. Но очень скоро мошенники позвонили вновь и стали настаивать, что необходимы ещё наличные. Пенсионерка согласилась отдать все свои сбережения и направилась в банк, однако в подъезде рассказала о ситуации консьержке, и та заподозрила обман. Женщина уговорила потерпевшую позвонить в полицию.
Сейчас полиция устанавливает соучастников и выясняет, сколько еще было совершено аналогичных преступлений.
Читайте также:
Ходившая по школе в откровенных нарядах преподавательница изнасиловала школьника
СК: В Свердловской области завели дело на мать подростков, избивших сироту
SHOT: В доме пропавшего рэпера Sir-J найдены, предположительно, его останки
Лев Каштанов