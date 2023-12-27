В ЦБ рассказали, после каких фраз телефонных аферистов надо бросать трубку

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Центральный Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые надо сразу же бросать трубку и опубликовал их в своём Telegram-канале.
В ЦБ предупредили, что услышав приведённые ниже фразы, необходимо сразу же бросить трубку и перезвонить в учреждение из которого вас, якобы, только что звонили, набрав номер вручную.
Если вам предлагают «оформить заявку на кредит», то трубку надо класть незамедлительно, поскольку, продолжив разговаривать со злоумышленником, вы можете помочь ему оформить на вас займ.
Тревожным звонком должен стать момент, когда звонящий представляется «сотрудником Центробанка». На самом деле, сотрудники ЦБ никогда не звонят и не пишут россиянам самостоятельно.
Также стоит запомнить фразу «специальный или безопасный счет». Вам могут предложить перевести на него сбережения, которые, якобы, могут украсть мошенники. Однако, стоит запомнить, что никаких «специальных» или «безопасных» счетов не существует.
Часто можно услышать от мошенников и такие фразы как: «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию» или «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». При этом, сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят следственные действия с помощью телефонного разговора, а если банковским работникам активность на вашей карте покажется подозрительной — то она будет заблокирована без вашего участия.
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Если вам предлагают «оформить заявку на кредит», то трубку надо класть незамедлительно, поскольку, продолжив разговаривать со злоумышленником, вы можете помочь ему оформить на вас займ.
Также стоит запомнить фразу «специальный или безопасный счет». Вам могут предложить перевести на него сбережения, которые, якобы, могут украсть мошенники. Однако, стоит запомнить, что никаких «специальных» или «безопасных» счетов не существует.
Часто можно услышать от мошенников и такие фразы как: «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию» или «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». При этом, сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят следственные действия с помощью телефонного разговора, а если банковским работникам активность на вашей карте покажется подозрительной — то она будет заблокирована без вашего участия.
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Евгения Парфентьева