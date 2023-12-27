В ЦБ рассказали, после каких фраз телефонных аферистов надо бросать трубку

Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил раскаявшимся участникам «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой приехать в Чечню и реабилитировать себя перед общественностью, способ, которым можно было бы этого добиться, он описал в своём Telegram-канале.