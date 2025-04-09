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Риелтор объяснил, на кого рассчитаны квартиры за миллиард рублей

Риелтор Апрелев: квартиры за миллиард рублей покупают ради элитарности
Фото: istockphoto/YKvision

Фото: istockphoto/YKvision

Квартиры, цена которых начинается от миллиарда рублей, рассчитаны на взыскательных покупателей, ценящих элитарность. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, такое жилье стоит воспринимать так же, как ювелирное украшение.
«Но это не просто квадратные метры, это продукт, как ювелирное украшение. Он не имеет реальной цены, он имеет эмоциональную цену. Покупка квартиры за миллиард — это всегда история. Иногда личная, иногда показная. Особенно если это объекты, в которых жил кто-то известный, или дом чем-то знаменит», — поделился риелтор с Общественной Службой Новостей.
В то же время нотариус Московской области Ирина Аникеева напомнила о дачной амнистии, которая действует до 2031 года. В беседе с RT эксперт пояснила, что после ее завершения оформлять дачи и дома, построенные на государственных землях до 1998 года, скорее всего, придется оформлять в судебном порядке.
«Дачная амнистия» касается дач и домов, которые построены на госземлях до мая 1998 года, когда был принят Градостроительный кодекс. Сейчас владельцы такой недвижимости могут с минимальным количеством документов оформить в собственность и дом, и земельный участок», — отметила нотариус.
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В Госавтоинспекции рассказали, какие штрафы грозят подросткам за управление скутерами и байками
Майор Валиева: подросткам за рулем скутеров грозят штрафы до 15 тысяч рублей
09 апреля 2025, 23:29

Фото: iStock/Sergei Novak

Штрафы от 5 до 15 тысяч рублей грозят подросткам за езду на скутерах, мопедах и питбайках. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Казани майор полиции Алия Валиева.
Она напомнила, что ездить на скутере или мопеде можно только с 16 лет и при наличии водительских прав категории «А1». Любителям мотоциклов нужно достичь 18-летнего возраста, получить права категории «А» и оформить страховку на «железного коня».
«За управление транспортным средством водителем, не имеющим данного специального права, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей», — передает «Татар-информ» слова Валиевой.
Майор также подчеркнула, что родители несут ответственность за ущерб, причиненный детьми до 14 лет, тогда как подростки 14—18 лет отвечают сами.

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Автоэксперт поделился советами с водителями, которые рано «переобулись»
Автоэксперт Моржаретто: «переобувшимся» водителям следует быть особо осторожными
09 апреля 2025, 23:23

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Водителям, которые уже успели «переобуть» резину на автомобиле, следует быть предельно осторожными в связи с похолоданием и снегопадами. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, в такую погоду нельзя допускать резких движений, никаких резких торможений, никаких резких ускорений, никаких резких движений рулем.
«Это очень опасно, может машину занести — даже самый современный автомобиль, оснащенный самыми современными системами безопасности. По возможности надо избегать поездок на своем автомобиле до того момента, когда потеплеет. Хотя бы до субботы», — посоветовал эксперт в беседе с RT.
В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какие факторы повышают вероятность того, что автомобиль будет угнан. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что основной фактор — это доступность и распространенность модели, чтобы затем машину можно было разобрать на запчасти и продать. В качестве примера он перечислил Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta.
«Фактически заказчиками краж являются все, кто покупает запчасти «на разборах», маркетплейсах и других ресурсах. То есть стимулом является спрос людей, которые хотят приобрести детали как можно дешевле — слегка б/у, но в хорошем состоянии», — пояснил Хайцеэр.
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Названа дата гибели всего человечества
Климатолог Терешонок: глобальное потепление может погубить людей через 300 лет
09 апреля 2025, 23:20

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat

Глобальное потепление может привести к гибели человечества не ранее, чем через 300 лет. Об этом заявил климатолог Николай Терешонок, комментируя прогноз суперкомпьютер World One, согласно которому люди могут исчезнуть в период с 2040 по 2050 год из-за антропогенного влияния на природу. По словам эксперта, такие выводы явно преувеличены.
«Поскольку у нас за прошедшие 100 лет в Центральном регионе температура выросла где-то на 3 градуса, за ближайшие столетия, если темп не сбавится, набежит такой уровень тепла, что человеческая жизнедеятельность станет невозможной. Но речь идет о столетиях. <…> Но я бы не говорил о сроке более раннем, чем через 300 лет», — поделился климатолог в беседе с «Москвой 24».
Тем временем ученые зафиксировали аномальные явления в разных частях океана. Как пишет «Ciбдепо» со ссылкой на Pravda.Ru, спутники NASA и ESA обнаружили гигантских размеров водовороты с почти идеальными формами и границами. Завихрения возникают неожиданно, набирают высокие обороны вращения, а затем исчезают.
«Одно из предположений — эти вихри формируются за счет глубинных градиентов температуры и плотности воды, которые пока не видны с поверхности. Другие гипотезы предполагают связь с подводной тектоникой, микротечениями или даже с влиянием Луны. Но все это — пока домыслы. Ни одна теория не объясняет регулярность появления вихрей и их резкое исчезновение», — говорится в материале.
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#жара
#климат
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Эксперт рассказал, как выбрать качественное пальмовое масло
Эксперт Бражко: не нужно покупать пальмовое масло с большой скидкой
09 апреля 2025, 18:56

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поставил перед главой аграрного комитета Владимиром Кашиным задачу проработать новые положения, которые бы ужесточили применение пальмового масла в производстве продуктов питания, особенно детского.
Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» заявил, что в Россию пальмового масла ввозится примерно 1−2 тонны, потому что оно достаточно дорогое и продается по 2−3 тысячи рублей за килограмм, в связи с этим этот продукт часто фальсифицируют.

«В обиходе мы используем термин пальмовое масло, а к большому сожалению, на торговой полке продаются с этикеткой сливочного масла, то есть используются для фальсификации творожной продукции, молока и иной молочной продукции», — сказал эксперт.

Он дал несколько советов, как выбрать качественное пальмовое масло.

«Необходимо выбирать производителя продуктов питания, которому вы доверяете. То есть это должно быть не просто юридическое лицо, а его руководитель или собственники должны быть в публичной сфере, чтобы можно было к ним обратиться. Также нужно проверять наличие потенциального производителя продуктов, которые вы хотите купить в информационных системах государственных, на наличие претензий по факту фальсификата», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что также не стоит покупать продукцию в нижнем ценовом сегменте.

«Если вы видите, что цена серьезно отличается от уровня цен или же есть какая-то чудесная скидка от неизвестного производителя, то не нужно покупать», — заключил Бражко.

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99-летний ветеран из Серпухова поделился воспоминаниями военных лет
09 апреля 2025, 17:19

Фото: iStock/Epitavi

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Козлов, который в этом году отмечает столетний юбилей, поделился воспоминаниями военных лет. Об этом пишет «360».
На фронт он ушёл в 1942 году, когда ему было всего 16 лет. За время службы прошёл путь от Москвы до Кёнигсберга, был ранен четыре раза.

Первое ранение Козлов получил под Калининым. Затем служил в роте автоматчиков, после — в составе 2-го Белорусского фронта. Прошёл несколько курсов боевой подготовки, после чего был направлен в полковую разведку.

«В 42-м году попал в свою часть полкомвзвода разведки полковой. В звании старшего сержанта. Прошел всю Белоруссию от Витебска, Полоцка, Орши, Себеж. Все города прошел. И три года там пробыл», — рассказал ветеран.

Последнее ранение получил в 1945 году при ликвидации немецкого офицера под Кёнигсбергом. За этот бой был награждён орденом Красной Звезды. День Победы встретил в Курске.

Сегодня Николай Иванович живет в Серпухове. Вместе с супругой Зоей Павловной он воспитал четверых детей, имеет восемь внуков и троих правнуков. Несмотря на возраст, ветеран активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи и уже 15 лет подряд участвует в торжествах 9 Мая в Москве.

За личный вклад в Победу и послевоенную деятельность Козлов награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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