Риелтор объяснил, на кого рассчитаны квартиры за миллиард рублей

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Квартиры, цена которых начинается от миллиарда рублей, рассчитаны на взыскательных покупателей, ценящих элитарность. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, такое жилье стоит воспринимать так же, как ювелирное украшение.
«Но это не просто квадратные метры, это продукт, как ювелирное украшение. Он не имеет реальной цены, он имеет эмоциональную цену. Покупка квартиры за миллиард — это всегда история. Иногда личная, иногда показная. Особенно если это объекты, в которых жил кто-то известный, или дом чем-то знаменит», — поделился риелтор с Общественной Службой Новостей.В то же время нотариус Московской области Ирина Аникеева напомнила о дачной амнистии, которая действует до 2031 года. В беседе с RT эксперт пояснила, что после ее завершения оформлять дачи и дома, построенные на государственных землях до 1998 года, скорее всего, придется оформлять в судебном порядке.
«Дачная амнистия» касается дач и домов, которые построены на госземлях до мая 1998 года, когда был принят Градостроительный кодекс. Сейчас владельцы такой недвижимости могут с минимальным количеством документов оформить в собственность и дом, и земельный участок», — отметила нотариус.Читайте также:
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