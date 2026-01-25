Группа третьеклассников изнасиловала сверстника в туалете челябинской школы
Трое третьеклассников в одной из челябинских школ насиловали своего сверстника в туалете на переменах на протяжении пяти дней. Об этом сообщает 31tv.ru.
Классный руководитель обратила внимание на конфликт между учениками и проинформировала об этом мать пострадавшего. В течение трёх дней женщина беседовала с сыном и только тогда выяснила все детали. Она также просила директора школы защитить своего ребёнка, но та ответила отказом, пояснив, что не имеет таких полномочий.
Россиянка обратилась с жалобой в Следственный комитет и Министерство образования Российской Федерации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое расследуется уже четыре месяца.
