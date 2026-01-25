Группа третьеклассников изнасиловала сверстника в туалете челябинской школы

25 января 2026, 07:48

В школе Челябинска третьеклассники в туалете надругались над сверстником

Фото: iStock/Irina_Geo

Трое третьеклассников в одной из челябинских школ насиловали своего сверстника в туалете на переменах на протяжении пяти дней. Об этом сообщает 31tv.ru.