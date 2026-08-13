МВД намерено создать электронный реестр педофилов к 2027 году

13 августа 2026, 09:13

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МВД России рассчитывает к 2027 году запустить единую электронную базу лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ведомство готовит комплекс мер вместе с правительством. Об этом сообщает «База».