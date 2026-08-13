МВД намерено создать электронный реестр педофилов к 2027 году
МВД России рассчитывает к 2027 году запустить единую электронную базу лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ведомство готовит комплекс мер вместе с правительством. Об этом сообщает «База».
Одним из элементов системы станет сервис «Насильник-Педофил». Он поможет собрать сведения для установления личностей преступников и пострадавших, чьи изображения пока не удалось идентифицировать. Платформа позволит фиксировать и хранить материалы, необходимые следствию и суду.
Параллельно власти обсуждают поправки к статье 242.1 УК РФ о материалах с порнографическими изображениями детей. Авторы инициативы предлагают привлекать к ответственности за их изготовление, хранение, покупку и перевозку через границу без необходимости доказывать намерение распространить, публично показать или рекламировать такие материалы.
Еще одна мера касается электронных браслетов для контроля за поднадзорными. МВД сформировало технические требования к устройствам и ищет российских поставщиков. Ранее проект не получил развития из-за недостатка средств.
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