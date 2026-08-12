В Москве задержали треш-блогершу, которая дала прикурить ребенку
В Москве задержали 34-летнюю блогершу, находившуюся в розыске. Об этом стало известно 12 августа.
Как сообщает РЕН ТВ, женщину поймали в районе Павелецкого вокзала. Её подозревают в заведомо ложном доносе.
Широкую известность россиянка получила за счёт скандальных треш-стримов с участием несовершеннолетних. В прямых эфирах она заявляла, что устала от материнства и хотела бы, чтобы у неё забрали детей. Трансляции сопровождались криками и детским плачем.
Особое возмущение зрителей вызвал эпизод, в котором мать давала малолетнему сыну затянуться электронной сигаретой. На замечания подписчиков блогерша отвечала оскорблениями. Стримы женщина часто проводила в состоянии алкогольного опьянения и собирала с аудитории деньги — якобы на содержание детей, а также на косметические процедуры.
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