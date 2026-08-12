В Москве задержали треш-блогершу, которая дала прикурить ребенку

12 августа 2026, 22:39

РЕН ТВ: треш-блогера Кипишную задержали в Москве на Павелецком

Фото: istockphoto/zoka74

В Москве задержали 34-летнюю блогершу, находившуюся в розыске. Об этом стало известно 12 августа.