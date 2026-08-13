Кит отправил ко дну яхту с семьей у побережья Аляски

13 августа 2026, 07:46

Фото: iStock/ANDREYGUDKOV

Кит столкнулся с парусной яхтой, где ночью находилась семья из трех человек, у берегов Аляски. Людям удалось выбраться на сушу на шлюпке и вплавь. Об этом сообщает KTUU.





Таня Льюис путешествовала вместе с мужем и 23-летним сыном Лу на лодке, построенной в 1960-х годах. В ночь на 29 июля супруги отдыхали в каюте, а молодой человек читал.



В какой-то момент Лу услышал громкий удар. После столкновения судно быстро стало уходить под воду. Семья решила покинуть яхту, не забирая личные вещи.



Надувная шлюпка во время эвакуации перевернулась и заполнилась водой. Супруги сумели вернуть ее в нормальное положение и добрались до берега. Их сын преодолел путь вплавь, держась за рюкзак.



На пляже родственники разожгли костер и дождались спасателей, прибывших утром. Таня Льюис назвала пережитую ночь «волшебной».





«Взошла полная луна, мы сидели у костра всей семьей. Когда еще выпадет такой шанс?» — сказала она.