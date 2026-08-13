Дом культуры в Хабаровске обстреляли неизвестные
Дом культуры в Хабаровске обстреляли неизвестные. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места инцидента.
Отмечается, что этой весной в двухэтажном здании закончили капитальный ремонт. Торжественная церемония с танцами и речами состоялась еще в мае, однако посетителей внутрь пока не пускают. Настоящее открытие планировалось на конец августа — начало сентября.
Согласно материалу, кто-то уже решил проявить агрессию. Неизвестные повредили стёкла в зале для бокса, оставив несколько отверстий от пневматики. Стрелков в настоящий момент разыскивают, но повреждённые окна придётся восстанавливать.
Ранее «Радио 1» передавало, что в американском штате Техас разбился ударный вертолёт вооруженных сил США. При падении воздушное судно не задело строения или людей, однако два пилота AH-64 Apache погибли.
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