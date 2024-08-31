МВД назвало число получивших убежище в России граждан из недружественных стран

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Более 400 граждан недружественных стран получили убежище в Российской Федерации, сообщается в публикации на сайте Министерства внутренних дел (МВД) России.
«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей Российской Федерации и обратившимся за защитой на территории Российской Федераци», – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в данный момент запросы поступили от лиц, проживавших на территории таких государств, как Германия, Латвия, Литва, Эстония и Канада.
Ранее президент России Владимир Путин постановил правительству предложить меры по возвращению в Россию соотечественников. Имеется ввиду дополнительные меры по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в частности недружественных, государств.
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Александр Климов