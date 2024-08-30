На складе в Пушкино полиция Подмосковья выявила 120 нелегальных мигрантов

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Подмосковные полицейские при поддержке Росгвардии выявили 120 нелегальных мигрантов в Пушкино. Все они работали складе торговой компании.
На складе трудились исключительно выходцы из стран СНГ и Африки, указано в сообщении на сайте «МВД Медиа». В отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Кроме того, 19 человек привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ. Один иностранец будет отвечать за уклонение от исполнения административного наказания.
Каждый нарушитель заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей, после чего будет выдворен за пределы РФ. Кроме того, 31 нелегальный мигрант помещён в специальное учреждение до исполнения решения суда.
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