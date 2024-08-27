«Страна может просто треснуть»: Медведев о миграционной политике в России

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Он подчеркнул, что игнорирование этой проблемы может привести к серьёзным последствиям для страны, вплоть до её разрушения.
«У нас в этой сфере тоже очень много проблем. Другой вопрос, что, действительно, те страны, которые вы упомянули, в полной мере показали, что вообще может произойти со страной: если этим не заниматься в угоду каким-то либеральным ценностям, страна может просто треснуть», — отметил Медведев в ходе обсуждения миграционной политики.
Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что в России необходимо обеспечить разнообразие трудовых ресурсов, но при этом мигранты должны соблюдать российские законы и традиции.
«Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки», — добавил Медведев.
Таким образом, по мнению Медведева, важнейшей задачей является создание условий, при которых мигранты будут интегрироваться в общество, не нарушая его устоев, что требует комплексного подхода и чёткой государственной политики.
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Елена Перлова