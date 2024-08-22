Трое мигрантов задержаны в Москве за мошенничество и подделку документов

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Столичные правоохранители задержали троих мигрантов. Они подозреваются в мошенничестве и массовом изготовлении поддельных документов.
Гости из ближнего зарубежья наладили немудрёное, но поставленное на широкую ногу производство фальшивых документов, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». С помощью оргтехники и фотошопа они изготавливали поддельные паспорта иностранных граждан, миграционные карты и водительские удостоверения. Всего силовики изъяли у задержанных более тысячи фальшивых документов, а также изготовленные кустарным способом печати и оргтехнику.
По информации полиции, поддельные паспорта затем использовались для получения кредитных карт и кражи денег. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и подделки документов. Все трое задержанных заключены под стражу.
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