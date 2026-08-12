МВД не рекомендует тратить поступившие на карту деньги от незнакомца
Не рекомендуется расходовать средства, поступившие на карту от неизвестных отправителей, — такие действия могут расцениваться судом как неосновательное обогащение в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве также отметили, что доверять исключительно push-уведомлениям или SMS от банка не следует. Сначала необходимо проверить фактическое зачисление средств через официальные каналы обслуживания.
При обнаружении подозрительного перевода гражданам рекомендовано незамедлительно проинформировать банк, указав сумму, дату операции, данные отправителя и последние цифры номера карты. Кредитная организация свяжется с банком-отправителем и инициирует возврат денег.
Кроме того, сотрудники МВД советуют заблокировать контакт неизвестного отправителя, сохранить всю переписку с ним, а также зафиксировать историю обращений в банк. Эти меры помогут избежать юридических рисков и ускорить процесс урегулирования ситуации.
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