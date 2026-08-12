МВД не рекомендует тратить поступившие на карту деньги от незнакомца

12 августа 2026, 20:42

МВД: не надо тратить денежные поступления на карту от незнакомцев

Фото: istockphoto/dikushin

Не рекомендуется расходовать средства, поступившие на карту от неизвестных отправителей, — такие действия могут расцениваться судом как неосновательное обогащение в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства внутренних дел.