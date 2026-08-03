В МВД перечислили, какие сведения россиянам не стоит выкладывать в соцсетях

03 августа 2026, 05:46

МВД призвало россиян не делиться в соцсетях адресами проживания и работы

Фото: iStock/Halfpoint

Существуют определенные данные, которые не стоит выкладывать в открытый доступ, чтобы не подвергнуть себя риску манипуляций и не повысить шанс стать жертвой аферистов. Соответствующие рекомендации содержатся в материалах МВД, передает РИА Новости.





В ведомстве предупреждают: публикация адресов проживания, учёбы или работы, а также информации о семье и близких может быть использована злоумышленниками для составления психологического портрета жертвы. Особенно это касается вербовщиков, которые активно мониторят соцсети. Кроме того, россиянам советуют не высказывать свои взгляды в открытых чатах и не отвечать на личные вопросы незнакомцев.



