В МВД перечислили, какие сведения россиянам не стоит выкладывать в соцсетях
МВД призвало россиян не делиться в соцсетях адресами проживания и работы
Существуют определенные данные, которые не стоит выкладывать в открытый доступ, чтобы не подвергнуть себя риску манипуляций и не повысить шанс стать жертвой аферистов. Соответствующие рекомендации содержатся в материалах МВД, передает РИА Новости.
В ведомстве предупреждают: публикация адресов проживания, учёбы или работы, а также информации о семье и близких может быть использована злоумышленниками для составления психологического портрета жертвы. Особенно это касается вербовщиков, которые активно мониторят соцсети. Кроме того, россиянам советуют не высказывать свои взгляды в открытых чатах и не отвечать на личные вопросы незнакомцев.
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Полиция рекомендует всегда проверять, кому принадлежит аккаунт собеседника, когда и где он был создан. При подозрительных контактах лучше сразу добавлять пользователя в «чёрный список» и сообщать о нём модераторам площадки, а на сообщения от незнакомцев – не отвечать вовсе.
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