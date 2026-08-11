В МВД назвали две обязательные печати, которые должны быть в паспорте

11 августа 2026, 15:21

МВД: в паспорте обязательно должна быть печать о прописке и от военкомата

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

В паспорте гражданина России строго запрещено делать любые отметки от руки — будь то личные подписи, рисунки или посторонние надписи. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, подчеркнув, что документ является основным удостоверением личности.