В МВД назвали две обязательные печати, которые должны быть в паспорте
В паспорте гражданина России строго запрещено делать любые отметки от руки — будь то личные подписи, рисунки или посторонние надписи. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, подчеркнув, что документ является основным удостоверением личности.
По словам представителя ведомства, обязательными являются лишь две официальные отметки. Первая — о регистрации по месту жительства (прописке), вторая — об отношении к воинской обязанности. Последняя ставится не только мужчинам призывного возраста, но и женщинам, проходящим или проходившим военную службу.
Помимо обязательных штампов, существуют отметки, которые вносятся исключительно по желанию гражданина. К ним относятся сведения о заключении брака, детях, не достигших 14 лет, а также данные о ранее выданных внутренних и действующих заграничных паспортах.
При этом Владимир Васенин рекомендовал не отказываться от штампа о предыдущих паспортах. Он пояснил, что сотрудники госорганов проставляют его по умолчанию, если гражданин не заявил об обратном. Наличие такого штампа упрощает взаимодействие с учреждениями при проверке документов, поэтому отказываться от него нецелесообразно.
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