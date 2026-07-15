МВД предупредило о вербовке подростков в опасные сообщества
Родителей и детей предупредили о схемах вербовки в опасные сообщества через интернет и соцсети. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Вербовщики хвалят подростков, давят на эмоции, обещают деньги, но взамен просят скрывать общение. Затем они начинают давать опасные поручения, манипулировать, угрожать и шантажировать. Цель злоумышленников — втянуть несовершеннолетнего в преступные действия и использовать в своих целях.
В ведомстве подчеркнули, что терроризм и экстремизм — это не геройство, а преступление, которое разрушает жизни и влечет уголовную ответственность. Тот, кто просит передать предмет, снять объект, поджечь или причинить иной вред, — не друг.
Подростков призывают не соглашаться на тайные и опасные просьбы, не отправлять личные данные, сохранять переписку и ссылки, сразу рассказывать о подозрительных контактах взрослым, а при угрозе — сообщать в экстренные службы.
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