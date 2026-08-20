МВД объявило в розыск актёра Трескунова* по иноагентской статье

20 августа 2026, 23:59

Семён Трескунов (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск актёра Семёна Трескунова* из-за неисполнения обязанностей иностранного агента. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.