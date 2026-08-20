МВД объявило в розыск актёра Трескунова* по иноагентской статье
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск актёра Семёна Трескунова* из-за неисполнения обязанностей иностранного агента. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.
Основанием для розыска выступает уголовное дело, возбуждённое в марте по статье, связанной со статусом иноагента. В карточке розыска указаны данные актёра: Трескунов Семён Алексеевич*, мужчина, русский, родился 14 ноября 1999 года в Москве.
Статус иностранного агента Минюст присвоил Трескунову* в марте 2024 года. В ведомстве пояснили, что актёр высказывался против СВО, допускал негативные суждения в адрес граждан России, а также распространял недостоверную информацию о решениях властей страны. В настоящее время он проживает за рубежом.
Широкую известность Семён Трескунов* получил благодаря ролям в телесериалах «Ивановы‑Ивановы», «Гранд» и «Конец света». Как ранее сообщило РИА Новости, за границей артист запустил ток‑шоу для русскоязычной аудитории на немецком видеохостинге с доступом по подписке.
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