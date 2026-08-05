Уехавший во Францию иноагент Надеждин* избежал оплаты долга в 1,45 млн рублей
Политик Борис Надеждин*, включённый в реестр иноагентов, не будет выплачивать задолженность в 1,45 миллиона рублей, так как ранее его признали банкротом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Статус политику присвоили в апреле 2025 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выступавшего от имени Росэнергобанка, который обанкротился ещё в 2017 году. В ходе процедуры другие кредиторы с соответствующими требованиями не обращались.
Исполнительное производство о взыскании с Надеждина* 1,45 миллиона рублей возбудили в феврале 2024 года. Однако 23 июля 2026 года его прекратили в связи с признанием политика банкротом.
10 июля Минюст РФ включил Надеждина* в реестр иностранных агентов. В министерстве пояснили, что он участвовал в создании и распространении материалов организаций, признанных в РФ иноагентами и нежелательными, публиковал недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе страны, а также призывал к участию в несогласованных акциях протеста. Недавно политик переехал в Париж, о чём известил своих подписчиков в соцсетях.
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