Уехавший во Францию иноагент Надеждин* избежал оплаты долга в 1,45 млн рублей

05 августа 2026, 05:38

Борис Надеждин* (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Политик Борис Надеждин*, включённый в реестр иноагентов, не будет выплачивать задолженность в 1,45 миллиона рублей, так как ранее его признали банкротом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.