МВД оповестило россиян о новой схеме мошенников с виртуальными кредитками
Мошенники выманивают персональные данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.
Аферисты предлагают крупный кредит с обещанием одобрения «почти всем» — в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей. Для получения займа жертве рекомендуют зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету с личными данными и оплатить комиссию.
В результате сведения оказываются в руках злоумышленников, которые затем используют их для других преступлений, в том числе хищения денег.
В связи с распространением этой схемы МВД рекомендует не верить обещаниям, не перечислять предоплату до фактического получения займа и не вводить личную информацию на подозрительных сайтах.
Читайте также: