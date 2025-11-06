Прокуратура защитила в суде подольчанку, обманутую мошенниками на 576 000 рублей
Подольская городская прокуратура защитила в суде права пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«В городе Подольске в производстве находилось уголовное дело по статье о мошенничество по факту хищения денег у пожилой женщины. Согласно материалам дела, пенсионерке поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили жертву перевести деньги на некие «безопасные счета», – рассказали в надзорном ведомстве.Введённая в заблуждение потерпевшая перевела аферистам 576 000 рублей.
В ходе предварительного расследования удалось установить личность владельца одного из банковских счетов, на который поступили сбережения. Им оказался 19-летний житель Новосибирска. Для защиты имущественных прав подольчанки городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения.
Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Фактическое исполнение решения суда ведомство проконтролирует после вступления приговора в законную силу.