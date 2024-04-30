Самокатчица сбила 13-летнюю девочку в Москве

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Девочка-подросток попала в больницу после столкновения с москвичкой на электросамокате.
Об этом сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, все случилось на Фестивальной улице. Электросамокатом управляла девушка 2002 года рождения. Она допустила наезд на ребенка, который шел по тротуару в попутном направлении.
После инцидента виновница аварии скрылась. От столкновения девочка ударилась об асфальт, сейчас она в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Подробностей пока не приводится. Сообщается, что прокуратура Северного административного округа держит ситуацию на контроле.
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После инцидента виновница аварии скрылась. От столкновения девочка ударилась об асфальт, сейчас она в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Подробностей пока не приводится. Сообщается, что прокуратура Северного административного округа держит ситуацию на контроле.
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Алёна Самарева