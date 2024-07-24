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МВД оценило идею создания электросамокатной полиции

В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции
24 июля 2024, 03:10
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В МВД назвали нецелесообразным создание электросамокатной полиции – отдельного подразделения, которое бы контролировало соблюдение ПДД передвигающимися на самокатах гражданами. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что реализация данного предложения бессмысленна, поскольку для контроля соблюдения ПДД уже имеется Госавтоинспекция (ГАИ).

К тому же, в МВД указали на недостаток личного состава и ограниченность лимитов бюджетных обязательств.



Ранее с предложением создать электросамокатную полицию выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. По его задумке, данное подразделение штрафовало бы самокатчиков за опасное вождение, превышение допустимой скорости, езду в нетрезвом состоянии, игнорирование сигналов светофоров и разметки, а также беспорядочную парковку транспортных средств.

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#полиция
#штрафы
Мосгорсуд отменил приговор объявленному в розыск режиссёру Вырыпаеву
Мосгорсуд отменил приговор режиссёру Вырыпаеву, осуждённому за фейки о ВС РФ
24 июля 2024, 02:48

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд отменил заочный приговор по делу о фейках об ВС РФ в отношении режиссёра Ивана Вырыпаева. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что приговор был отменён и направлен в Басманный районный суд для повторного рассмотрения.

По данным источника агентства, решение было принято Мосгорсудом из-за нарушений, возникших при рассмотрении дела районным судом.

В декабре этого года Вырыпаева заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права заниматься администрированием сайтов в течение четырёх лет.

По версии следствия, режиссёр с марта по декабрь 2022 года в интернете распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее он был объявлен в международный розыск.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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#режиссёр
#розыск
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Стало известно, как будет делиться Wildberries при разводе Бакальчуков
РБК: Бакальчук сообщил о разделе Wildberries «50 на 50» после развода с Татьяной
24 июля 2024, 02:36

Фото: iStock/Rawf8

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал, как, предположительно, будет происходить раздел компании при его разводе с женой Татьяной.
В беседе с РБК он высказался о разделе компании в случае развода, подчеркнув, что всё имущество будет поделено пополам.

Он добавил, что у них нет брачного контракта, поэтому всё будет поделено 50/50.

Ранее Бакальчук заявил, что всё ещё надеется на сохранение семьи после заявления жены о начале бракоразводного процесса. Татьяна, в свою очередь, опровергла информацию о рейдерском захвате компании, указав на предстоящий развод.

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#компании
#развод
#бизнес
#имущество
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Госдума приняла закон о создании спецусловий для обучения детей-инвалидов
23 июля 2024, 23:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, обязывающий образовательные организации создавать специальные условия для получения образования ученикам с ограниченными возможностями здоровья.
Отмечается, что теперь образовательные учреждения также должны предоставлять таким ученикам специальные учебники, дидактические материалы, переводчики русского жестового языка.

Кроме того, законом предлагается заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта». В Госдуме назвали прежний термин некорректным и заведомо ограничивающим возможности детей-инвалидов в успешной социализации.

Также на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи предлагается создать педагогические комиссии для своевременного выявления детей с особенностями развития.

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#госдума
#закон
#инвалиды
#обучение
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Подмосковные ветеринары перечислили опасные для кошек и собак растения
23 июля 2024, 22:56

Фото: iStock / Nataba

Владельцам кошек и собак нужно внимательно выбирать растения для дачного участка. Некоторые из них являются ядовитыми для животных, предупредили ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В случае попадания в рот и желудочно-кишечный тракт питомца ирисов, нарциссов, пионов, люпинов, гиацинтов и хризантем могут развиться серьёзные токсические кишечные и системные расстройства. Также не стоит разрешать доступ к гортензиям, сирени и ландышам – ягоды последних особенно ядовиты. Среди запрещённых для животных растений - первоцветы и цикламены. Они содержат вещество, вызывающее ожог слизистой. А азалии могут привести к нарушениям работы сердца и центральной нервной системы», – отметили в министерстве.
Признаки отравления животных – рвота, диарея, обильное слюноотделение, учащённое дыхание, вялость, апатия или возбуждение питомца. В случае подозрения на отравление растениями нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

Узнать, где она находится, можно по телефону: 7 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

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#безопасность
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#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные ветеринары рассказали, как часто нужно водить питомца на осмотр
23 июля 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Чтобы обеспечить здоровье и благополучие питомцев, рекомендуется вакцинировать их раз в год. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода со ссылкой на рекомендации подмосковных ветеринаров.
«Также важны регулярные профилактические осмотры, которые рекомендуется проводить раз в три месяца. Такие визиты помогают поддерживать физическое состояние питомца в хорошей форме, своевременно выявлять и устранять заболевания», – уточнили в ведомстве.
К посещению ветеринара животное нужно готовить. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка медицинской истории помогут сделать визит комфортным как для питомца, так и для владельца.

В министерстве посоветовали не стесняться обращаться к ветеринару за советами и рекомендациями, поскольку только совместными усилиями можно обеспечить животному долгую и счастливую жизнь.

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#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#животные
#питомцы
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries
Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата»
23 июля 2024, 22:32

Фото: istock / Stanislav Okulov

Депутат Государственной Думы Адам Делимханов пообещал разобраться в инциденте с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!», — написал он в Телеграм-канале.
Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в Телеграм-канале запись разговора с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. Мужчина заявил, что фирма Russ Outdoor, главами которой являются предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами WB, используя юридические махинации.

Однако Татьяна Бакальчук отрицает заявления мужа и утверждает, что на самом деле разводится с ним. Подробнее о ситуации с Wildberries — в материале «Радио 1».

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#маркетплейс
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В Московской области заметили активизацию бражников
23 июля 2024, 20:39

Фото: iStock / xtrekx

Энтомологи и натуралисты заметили активность мотыльков бражников в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Эти пушистые ночные бабочки отличаются умением быстро махать крыльями и зависать на одном месте, как птицы колибри.
«Бражники – очень интересные безобидные и полезные насекомые. Это ночные бабочки, питающиеся нектаром цветов с помощью длинного хоботка. Эти мотыльки являются рекордсменами по его длине среди всех насекомых. У некоторых тропических видов длина ротового аппарата в вытянутом состоянии может достигать 28 см. Бражники играют важную роль в опылении и размножении растений», – пояснил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Как отметили в министерстве, в Московской области обитает несколько видов бражников, занесённых в Красную книгу. Это бражник слепой, прозерпина, языкан обыкновенный, шмелевидка жимолостная и титий.

А в прошлом году в Подмосковье заметили крупного бражника вьюнковыого Это второй по величине бражник в Европе после знаменитой мёртвой головы, достигающий 12 см в длину.

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#минэкологии мо
#насекомые
#природа
#подмосковье
#московская область
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Тюменские силовики выставили на продажу машины с нюансами по низким ценам
23 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/rep0rter

Уральское управление Росгвардии распродает автомобили, которые были у них в собственности, в том числе и машины, находящиеся в ведении ведомства в Тюменской области. Об этом сообщает 72.ru.
Всего силовики выставили на продажу две «Газели». Одна из них ждет покупателя в поселке Боровском. Микроавтобус белого цвета, с пробегом более 200 тыс. километров. У него имеются нюансы в виде проступающей сквозь краску коррозии.

За такой автомобиль силовики просят 238 тыс. рублей. Также на продажу выставлена еще одна «Газель», которая находится в Тобольске. Ее пробег составляет порядка 250 тыс. километров. Из ​недостатков — ​ржавчина по кузову. Ее стоимость составляет 138 тыс. рублей.

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#росгвардия
#продажа
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В Щёлкове идёт масштабный капремонт теплосетей и котельных к зиме
23 июля 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В городском округе Щёлково продолжается подготовка к зиме. В этом году там идёт масштабная модернизация котельных и сетей. О её ходе глава округа Андрей Булгаков рассказал на еженедельном оперативном совещании, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Завершён капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Комсомольская от котельной на ул. Сиреневая. Готовность участка от котельной №1 в микрорайоне Щёлково-7 составляет 90%», – информировал Булгаков.
По его словам, продолжается капремонт центрального теплового пункта-1 в Щёлково-3; котельный на ул. Сиреневая и Институтская; котельной №3 на ул. Текстильщиков; котельной на ул. Московская. Начинается строительство двух котельных во Фрянове.
«Традиционно разобрали обращения жителей. По всем темам видим снижение. Есть точечные недоработки управляющих компаний и подрядчиков в домах и дворах. Их максимально оперативно исправляем», – отметил Булгаков.
Он добавил, что в субботу в парке Усадьбы Фряново состоится костюмированный бал. А 24 июля пройдёт очистка берегов Большого Медвежьего озера.

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#московская область
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