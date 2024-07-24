МВД оценило идею создания электросамокатной полиции

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В МВД назвали нецелесообразным создание электросамокатной полиции – отдельного подразделения, которое бы контролировало соблюдение ПДД передвигающимися на самокатах гражданами. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что реализация данного предложения бессмысленна, поскольку для контроля соблюдения ПДД уже имеется Госавтоинспекция (ГАИ).
К тому же, в МВД указали на недостаток личного состава и ограниченность лимитов бюджетных обязательств.
Ранее с предложением создать электросамокатную полицию выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. По его задумке, данное подразделение штрафовало бы самокатчиков за опасное вождение, превышение допустимой скорости, езду в нетрезвом состоянии, игнорирование сигналов светофоров и разметки, а также беспорядочную парковку транспортных средств.
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К тому же, в МВД указали на недостаток личного состава и ограниченность лимитов бюджетных обязательств.
Ранее с предложением создать электросамокатную полицию выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. По его задумке, данное подразделение штрафовало бы самокатчиков за опасное вождение, превышение допустимой скорости, езду в нетрезвом состоянии, игнорирование сигналов светофоров и разметки, а также беспорядочную парковку транспортных средств.
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Анастасия Чинкова