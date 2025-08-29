Россиянам назвали слова, которые нельзя использовать в разговоре с мошенниками

29 августа 2025, 19:20

Эксперт Воронин: в разговоре с мошенником не стоит говорить слова «да» или «нет»

Фото: iStock/Diy13

В разговоре с мошенниками нельзя использовать слова «да», «нет», «согласен» или «подтверждаю». Об этом предупредил заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.





Эксперт призвал не сообщать по телефону посторонним людям личную информацию и вообще поддерживать разговор, поскольку мошенники могут использовать создавать дипфейки или голосовые сообщения и рассылать их родственникам и знакомым.





«Целью таких сообщений будет являться кража денежных средств под видом какой-либо срочной ситуации: авария, необходимость лечения, просто заём на несколько дней», — предупредил Воронин в беседе с RT.

«Наиболее распространённая схема — просьба назвать код из СМС, после чего подростков шантажируют и вынуждают переводить деньги или передавать ценности. Иногда преступники убеждают подростков совершать рискованные действия — от поджога до выпуска газа», — говорится в материале издания.