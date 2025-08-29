Россиянам назвали слова, которые нельзя использовать в разговоре с мошенниками
Эксперт Воронин: в разговоре с мошенником не стоит говорить слова «да» или «нет»
В разговоре с мошенниками нельзя использовать слова «да», «нет», «согласен» или «подтверждаю». Об этом предупредил заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.
Эксперт призвал не сообщать по телефону посторонним людям личную информацию и вообще поддерживать разговор, поскольку мошенники могут использовать создавать дипфейки или голосовые сообщения и рассылать их родственникам и знакомым.
«Целью таких сообщений будет являться кража денежных средств под видом какой-либо срочной ситуации: авария, необходимость лечения, просто заём на несколько дней», — предупредил Воронин в беседе с RT.
Он посоветовал произносить слова «слушаю», «алло» или «говорите». По словам эксперта, этих слов достаточно, чтобы определить злоумышленника и прекратить разговор. Воронин призвал россиян не пытаться разыгрывать мошенников и не разговаривать с ними долго.
Тем временем argumenti.ru пишут, что с начала 2025 года подростки потеряли порядка 600 миллионов рублей из-за мошеннических действий.
«Наиболее распространённая схема — просьба назвать код из СМС, после чего подростков шантажируют и вынуждают переводить деньги или передавать ценности. Иногда преступники убеждают подростков совершать рискованные действия — от поджога до выпуска газа», — говорится в материале издания.
Отмечается, что мошенники находят своих жертв через соцсети, мессенджеры, игры или телефон. Родителям необходимо проводить с детьми беседы по вопросым правил поведения в интернете и обсуждать последствия киберпреступлений.