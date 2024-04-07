МВД подало иск против экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову

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Министерство внутренних дел (МВД) России подало иск о взыскании 1,5 миллиона рублей с бывших сотрудников полиции, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает его слова ТАСС.
Он отметил, что ранее эта сумма была взыскана с МВД в качестве компенсации за психологический ущерб Голунову. В 2022 году московский суд взыскал в пользу Голунова 1,5 миллиона рублей с органов.
Ранее стало известно, что бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, осужденный за подброс наркотиков Голунову, был освобожден условно-досрочно. Он признал себя виновным в незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств.
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