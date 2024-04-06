Один человек погиб и двое пострадали после пожара в результате взрыва газа в Татарстане

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Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва газа в Нурлате, республика Татарстан, сообщается в заявлении МЧС России.
«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — отмечается в заявлении ведомства.
На месте происшествия работают 40 спасателей и 12 единиц техники.
Предварительной причиной инцидента считается взрыв газового баллона, произошедший при монтаже натяжного потолка. В доме были зарегистрированы 22 человека.
Ранее, вечером 6 апреля, в городе Нурлат произошел взрыв газа и пожар. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов одного человека, еще трое были эвакуированы.
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