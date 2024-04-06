Один человек погиб и двое пострадали после пожара в результате взрыва газа в Татарстане

В Орск, в котором на данный момент объявлено чрезвычайное положение, со второй группой спасателей прибыл специальный самолет Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ), сообщает ТАСС.