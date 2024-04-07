В Израиле на митинге автомобиль въехал в толпу

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Три человека получили ранения в результате наезда автомобиля на демонстрантов в Тель-Авиве, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на израильскую полицию.
Инцидент произошел недалеко от места проведения митинга с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Водитель был задержан и в настоящее время допрашивается полицией.
Ранее сообщалось, что Израиль и США привели армии в состояние повышенной готовности в связи с якобы полномасштабной атакой Ирана.
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«Водитель задел трех человек и продолжал ехать, пока его не остановила полиция», – уточнили в пресс-службе.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Водитель был задержан и в настоящее время допрашивается полицией.
Ранее сообщалось, что Израиль и США привели армии в состояние повышенной готовности в связи с якобы полномасштабной атакой Ирана.
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Александр Климов