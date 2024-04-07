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На Западе хорошо известно, что секретарь Государственного департамента США Энтони Блинкен, комментируя вопрос о членстве Украины в НАТО, солгал, сообщил обозревать американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.
Автор напомнил, что во вторник, 2 апреля, на полях саммита Альянса в Брюсселе Блинкен вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил журналистам, что Украина станет членом НАТО. Майтра назвал высказывания Блинкена «бессмысленным, почти богословским жестом».
Майтра добавил, что комментарии Блинкена были циничным размахиванием перед странами постсоветского пространства «пряником» о НАТО, который ставит под сомнение возможность их существования.
4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. В то же время министр иностранных дел дал понять, что НАТО не собирается вступать в конфликт в качестве полноправного участника.
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«Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда», – отметил журналист.
Майтра добавил, что комментарии Блинкена были циничным размахиванием перед странами постсоветского пространства «пряником» о НАТО, который ставит под сомнение возможность их существования.
«Результатом станет сохранение ложных надежд для Украины и Грузии, которые могут привести к их исчезновению как государств», – заключил он.
4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. В то же время министр иностранных дел дал понять, что НАТО не собирается вступать в конфликт в качестве полноправного участника.
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Александр Климов