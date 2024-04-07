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Блинкен обманул Кулебу словами о членстве Украины в НАТО, заявили в США

AC: Блинкен обманул Кулебу словами о вступлении Украины в НАТО
07 апреля 2024, 00:27
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

На Западе хорошо известно, что секретарь Государственного департамента США Энтони Блинкен, комментируя вопрос о членстве Украины в НАТО, солгал, сообщил обозревать американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.
Автор напомнил, что во вторник, 2 апреля, на полях саммита Альянса в Брюсселе Блинкен вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил журналистам, что Украина станет членом НАТО. Майтра назвал высказывания Блинкена «бессмысленным, почти богословским жестом».

«Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда», – отметил журналист.



Майтра добавил, что комментарии Блинкена были циничным размахиванием перед странами постсоветского пространства «пряником» о НАТО, который ставит под сомнение возможность их существования.

«Результатом станет сохранение ложных надежд для Украины и Грузии, которые могут привести к их исчезновению как государств», – заключил он.

4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. В то же время министр иностранных дел дал понять, что НАТО не собирается вступать в конфликт в качестве полноправного участника.

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«Армия не укомплектована»: Украинский майор высказался о состоянии ВСУ
Украинский майор Лапин: Более половины личного состава ВСУ не оснащена
06 апреля 2024, 23:58

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин заявил, что более половины украинских военных, находящихся на передовой, не укомплектованы, заявил Лапин в эфире программы «5 канала».
Лапин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины плохо оснащены, а более половины личного состава не укомплектованы.

«Я не хочу выдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше», – отметил он.

По мнению майора, нынешнюю ситуацию не исправит готовящийся закон о мобилизации. Он считает, что это будет губительно, так как на принятие и реализацию законопроекта уйдет много времени.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине намерен внести женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных.

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#украина
#всу
#владимир зеленский
#армия
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На Украине допустили внесение женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных
Страна.ua: Киев планирует внести женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных
06 апреля 2024, 23:09

Фото: iStock/:undefined undefined

Киев планирует внести в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин в возрасте 18-60 лет, пишет местное издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале после анализа текста указа президента Владимира Зеленского.
Закон об электронном реестре военнообязанных, подписанный президентом Зеленским, предусматривает, что власти обязаны подавать в реестр информацию обо всех гражданах Украины в возрасте 18-60 лет, независимо от пола. Журналисты допустили, что регистрировать будут и женщин.

«Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», – подчеркнули они.

Ранее Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о потенциальной отправке французских войск на Украину.

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#украина
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#женщины
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Таджикистан опроверг заявления о вербовке Украиной наёмников в Душанбе
06 апреля 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

В министерстве иностранных дел Таджикистана назвали не соответствующими действительности и безосновательными заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наёмников для участия в боевых действиях против России.
Во внешнеполитическом ведомстве республики заверили, что МИД Таджикистана принимает все меры для того, чтобы не допустить аккредитованными в стране дипломатами каких-либо действий, не совместимых с их статусом и нарушающих международный дипломатический протокол.

Ранее о вербовке украинским посольством в Душанбе наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади указал, что слова российского должностного лица не соответствуют действительности. Он также рекомендовал воздерживаться от обнародования непроверенных сведений.

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#меры
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#украина
#посольство
#наемники
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Глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР «серьёзными последствиями» за помощь РФ
06 апреля 2024, 15:40

Фото: istockphoto/WD Stuart

В китайском Гуанчжоу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проводит серию консультаций с министром финансов США Джанет Йеллен. В ходе переговоров глава американского Минфина заявила, что если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной, КНР грозят «серьезные последствия».
Она подчеркнула, что компании из любых стран, в том числе из Китая, не должны оказывать материальную поддержку России в её войне против Украины, что подразумевает также поддержку российской оборонно-промышленной базы, передаёт информационное агентство AFP.

В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн выразил обеспокоенность в связи с усиливающимися рестрикциями Вашингтона в области торгово-экономических отношений. Также США со стороны Пекина был дан «доскональный ответ» по вопросам, связанным с использованием китайских национальных производственных мощностей.

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#сша
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Китай выразил озабоченность США в связи с увеличением рестрикций
06 апреля 2024, 13:23

Фото: istockphoto/ffikretow

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провёл в Гуанчжоу ряд консультаций с министром финансов США Джанет Йеллен. В ходе переговоров китайская сторона выразила озабоченность в связи с усиливающимися рестрикциями Вашингтона в торгово-экономических отношениях.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Хэ Лифэн подчеркнул, что китайское руководство не могут не беспокоить ограничительные меры Соединённых Штатов в отношении КНР. Сообщается, что Пекин также дал Вашингтону «доскональный ответ» по вопросам, относящимся к использованию национальных производственных мощностей.

Стороны провели многосторонний обмен мнениями в соответствие с договорённостями, достигнутыми на уровне лидеров двух государств. Также Хэ Лифэн и Йеллен обсудили макроэкономическую ситуацию в мире и проблемы торгово-экономических отношений Китая и США.

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#сша
#договор
#телевидение
#меры
#китай
#ограничения
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В Офисе Зеленского оценили возможность переговоров с Россией
Ермак: На данный момент переговоры с Россией абсолютно невозможны
06 апреля 2024, 12:58

Фото: istockphoto/DmyTo

В настоящее время возможность любых переговоров с Российской Федерацией абсолютно исключена. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
В интервью изданию Politico он сказал, что, во-первых, по его мнению, россияне сами не заинтересованы ни в каких переговорах. А во вторых, на них не пойдёт президент Украины. Ермак совершенно уверен, что Зеленский не согласится ни на соглашения, подобные Минским, ни на заморозку конфликта.

Ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Президент РФ не раз подчёркивал, что от любых попыток мирного урегулирования конфликта отказываются именно в Киеве. Например, в 2022 году Зеленский подписал закон, запрещающий вести переговоры с действующим российским правительством.

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#рф
#переговоры
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В Германии подняли вопрос о введении нового вида санкций против России
В ФРГ предложили ограничить импорт из России сырья на основе природного газа
06 апреля 2024, 12:16

Фото: istock / photosvit

Члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) высказали идею ограничения импорта из России химического сырья, произведенного на основе природного газа.
Вопрос о возможности введения новых санкций против Москвы был поднят депутатами в письменном обращении к правительству Германии, пишет «Лента.ру».

Авторы обращения отметили, что СМИ сообщают о том, что в сезоне 2023/2024 Россия увеличила экспорт зерна, в частности, пшеницы, в Европейский союз.

Это, возможно, связано с обилием урожая в предыдущем году. В свете этой информации они обратились к немецкому правительству с вопросом о возможных дальнейших санкциях ЕС против российского сельскохозяйственного сектора.

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#россия
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#рф
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Еще одно предсказание Жириновского сбылось
Экс-депутат Власов: Жириновский предсказывал об ударе Израиля по Ирану
06 апреля 2024, 11:25

Пресс-служба Государственной думы РФ

Предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о возможном ударе Израиля по объектам Ирана оказалось точным, отметил экс-депутат Госдумы Василий Власов, пишет «Лента.ру».
В 2012 году Жириновский выступал перед студентами МГИМО и заявил, что Израиль, вероятно, примет силовые меры по решению «иранской проблемы» без официального объявления. Политик отметил, что Иран стал представлять угрозу для Израиля, особенно в связи с укреплением своей военной мощи и наращиванием арсенала.

Жириновский предсказал, что израильская армия нанесет удар по иранским объектам, что может привести к ответным действиям со стороны Ирана.

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#сша
#израиль
#армия
#мгимо
#меры
#иран
#удар
#жириновский
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Зеленский резко обратился к Западу с требованием усилить ПВО Украины
06 апреля 2024, 10:22

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за колебания в поставках стране систем ПВО, об этом сообщает немецкая газета FAZ.
Авторы статьи обратили внимание на то, что Зеленский возмутился «неприемлемым» промедлением некоторых стран в вопросе поставки военной помощи стране.

Обозреватели связали резкое высказывание главы государства с острой нехваткой боеприпасов и систем ПВО, которую испытывает Украина в последние месяцы.

Также Киев практически ежедневно настаивает на передаче ВСУ американских систем Patriot. Требования Зеленского становятся более жесткими и систематическими, пишет FAZ.

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#зеленский
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