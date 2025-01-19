МВД: Права иностранцев с российским гражданством станут недействительными

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Иностранные права проживающих на территории людей станут недействительным в 2025 году. Это коснётся иностранцев, получивших российское гражданство, а также тех, кто оформил вид на жительство (ВНЖ) либо разрешение на временное проживание (РВП).
Об этом ТАСС сообщил в пресс-центре министерства внутренних дел РФ. В ведомстве уточнили, что данное правило коснётся тех, у кого срок получения российского паспорта, ВНЖ или РВП достигнет одного года к 1 апреля 2025 года.
Согласно российскому законодательству, водителю, который будет управлять транспортным средством с просроченными правами, грозит штраф в сумме до 15 тысяч рублей, а также отстранение от вождения автомобиля вплоть до того момента, когда водительские права будут соответствующим образом восстановлены.
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Александр Бойцов